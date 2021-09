. - Foto: reprodução

.Foto: reprodução

Publicado 23/09/2021 20:38

Chegou até os ouvidos dessa coluna que vários funcionários tem sofrido assédio moral do diretor de programa em uma das principais emissoras do país. Como a nossa coluna detesta fofoca, não vamos revelar os nomes, apenas o fato. Segundo os corredores dessa TV, uma experiente repórter, já idosa, foi a mais nova vítima dos maus tratos desse diretor. Inclusive a profissional teria sido vista chorando na praça de alimentação na sede da emissora após o triste episódio.

Mas não é a primeira vez que isso acontece. Outras duas funcionárias que integram o elenco desse programa e são conhecidas nacionalmente também passaram pelo mesmo constrangimento após ouvir gritos e xingamentos do desrespeitoso diretor. Mas o assédio continua: uma produtora foi demitida recentemente pelo famigerado diretor. O clima na produção é de medo generalizado, por receio de novas demissões.

Repetindo: Como a nossa coluna não gosta de fofoca, estamos aqui para denunciar o injusto fato. Seguimos na torcida para que esse diretor trate com mais respeito seus subordinados e que seja repreendido pelas instâncias superiores da emissora. Não podemos retroceder e aceitar qualquer desrespeito, independente do ambiente profissional. A nossa missão é levar entretenimento e informação, mas não compactuamos com injustiças. É isso!