Publicado 26/09/2021 00:15

Diego Cariello faz sucesso ao fazer vídeos descontraídos e sem roteiro sobre a cultura do Narguile, tutoriais de como preparar sua sessão, mix perfeito e até mesmo entrevistas com famosos, no melhor estilo "faça você mesmo". Com isso já reúne em seu canal no YouTube mais de 115 mil inscritos, sendo um dos maiores do Brasil nesse ramo.

Foi graças às redes sociais e à criação de conteúdo para um público cativo que o jovem mudou de vida completamente. Mas engana-se quem pensa que tudo é ostentação. Di Cariello diz ter total consciência do impacto das suas atitudes. "Tem muita gente me seguindo. É uma responsabilidade grande. Então eu aproveito esse espaço pra espalhar coisas boas. Busco sempre levar uma palavra de força e encorajamento, por que se eu consegui, é só correr atrás que qualquer pessoa consegue também. Tem que acreditar e buscar realizar."

Diego comenta que se sente honrado por poder usar seu espaço para fazer o que ama e ainda passar uma mensagem de encorajamento para as pessoas. "Meu maior objetivo é mostrar que é possível mudar de vida fazendo o que ama. Muita gente me disse que eu não ia conseguir, e hoje eu poderia ser assim também. Mas não, eu escolhi ser o oposto. Minha missão é mostrar que se correr atrás, a gente conquista tudo."