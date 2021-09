entrevista realizada no insta @marcosmichalak - Foto: reprodução instagram

Publicado 29/09/2021 20:40

A história de sedução e paixão da garota de programa Bebel e do ambicioso Olavo (Wagner Moura) marcou a trama de "Paraíso Tropical", quando foi ao ar pela primeira vez no horário nobre da Globo em 2007. Mas agora a trama voltou a despertar as atenções e a torcida do público pelo casal na atual reprise no canal Viva. Para a atriz Camila Pitanga, a observação foi essencial para a composição da personagem.



"Construir a personagem Bebel foi bem importante. Ver as travestis na rua realizando de uma certa maneira uma performance, uma ideia de corpo e de visual foi muito impactante para compor a Bebel. A vida no calçadão é muito difícil, muito dura, como mostra numa parte da novela que muitas são roubadas, muitos riscos. É uma profissão que não tem nenhuma segurança.", disse Camila durante entrevista para nosso colunista Marcos Michalak no Instagram.



A atriz também relembrou momentos marcantes das gravações da novela, como por exemplo na primeira cena de Bebel na Praia de Copacabana, que foi engolida por uma onda.



"Nessa cena teve uma sequência de humor quando ela foi derrubada por uma onda. Foi muito divertido. Teve também uma cena com Wagner Moura no calçadão. Era muito séria a gravação, mas as pessoas começaram a gritar o nome deles. Foi aquele alvoroço.", disse Camila que ainda durante a Live comentou outros momentos marcantes nas diverdas novelas que atuou, como "Malhação" e " Mulheres Apaixonadas". Veja mais no link abaixo:





Link da Live