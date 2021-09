. - Foto: reprodução

.Foto: reprodução

Publicado 29/09/2021 21:43

Conhecida nacionalmente desde 2015 quando desfilou na São Paulo Fashion Week, a tribo Yawanawá recebeu a visita do influencer Marcos Strider. Ele relembrou a passagem na aldeia localizada no Acre em recente post nas redes sociais. Na ocasião, ele participou de alguns dos ritos indígenas habituais, como o sopro do rapé.

"Esta é a medicina indígena Rapé, que utiliza elementos da natureza para cura e melhor qualidade de vida. Esse sopro do rapé como é conhecido entre os nativos é uma das substâncias usadas na medicina indígena, que é capaz de trazer paz, energia, espantar a preguiça e ainda auxiliar na concentração e foco daqueles que o utilizam.", explicou Marcos, que disponibilizou mais detalhes da visita no perfil @marcostrider.

Vale lembrar que a demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece aos indígenas o chamado "direito originário" sobre as suas terras ancestrais. É importante que toda a sociedade esteja atenta a esse debate, diante dos atuais ataques ao meio ambiente no Brasil. Salve a Natureza!