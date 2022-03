- Foto: divulgação

Publicado 29/03/2022 21:14

Bia Brumatti, acaba de completar seus 14 anos e entra em uma nova fase na carreira, bem mais feliz e muito produtiva.

Ansiosa pela estreia da série ‘ O Coro – Sucesso aqui vou eu” - nova série musical brasileira criada e dirigida por Miguel Falabella, que chega à plataforma ainda esse ano, em 2022, pela Disney Plus e lançando sua primeira música Cover, com direito a clipe, e tudo.

Para dar início a esse projeto, Bia canta o cover de 'All I Want' - de Olivia Rodrigo! Uma grande inspiração para Bia Brumatti.

Veja o Clipe em seu Canal no Youtube:

Vale lembrar, que o DNA artístico, está na veia da família de Bia. Pois, ela é irmã de Guilherme Brumatti, o galã crush de Sophia Valverde, no filme ‘ A Garota Invisível”, pela Netflix, que acaba de completar seus 20 anos de puro talento, também.

Não existem limites para Bia, focada e disciplinada, gosta de desafios e se dedica para cada nova oportunidade, que surge em sua vida e carreira.

Ela além de excelente atriz, com um currículo amplo e vasto dentro do teatro musical brasileiro, com passagens em grandes montagens de espetáculos como "A Noviça Rebelde", como Brigitta, no musical "Annie", - “Broadway School of Rock”, aqui chamado de "Escola do Rock - O Musical", e por fim protagonizando "Princesa Falalinda Sem Papas Na Língua", ela é sem dúvidas, uma das promessas da nova geração de artistas, onde o cenário é cada vez mais exigente, buscando artistas completos, que atuem, dancem, cantem e tenham múltiplos talentos.

Nos Estados Unidos e na Inglaterra, entre outros países, muitos atores também são cantores e isso sempre os favorece em cena, o que vem sendo muito adotado cada vez mais aqui no Brasil, sim.

Já na televisão, Bia estreou como Reduana, na trama bíblica Gênesis, pela Record TV, na fase Ur dos Caldeus.