Dua Lipa é a última a se apresentar no Palco Mundo do Rock in RioReprodução de vídeo/ Multishow

Publicado 12/09/2022 12:06

Rio - Dua Lipa encerrou os trabalhos do Rock in Rio 2022, mas os fãs que estavam em casa demoraram um pouco mais para assistir o fim. Isso porque a cantora pediu que a exibição do seu show fosse atrasada em 30 minutos, impedindo aqueles que não foram ao festival de acompanharem a apresentação ao vivo.

"Falando em Dua Lipa, a gente precisa dar uma explicação sobre o show dela. Atendendo a pedidos da própria artista, da própria Dua Lipa, a gente vai atrasar um pouco a exibição do show, em 30 minutos. Vocês não vão perder nada, o show vai ser exibido do começo ao fim, na íntegra. A única diferença é que a pedido dela, a gente vai entrar meia hora mais tarde”, explicou Marcos Mion, que apresenta o evento ao lado de Kenya Sade.



A exigência da artista acabou irritando o público, que se manifestou nas redes sociais. Alguns levaram na brincadeira, outros nem tanto. O diretor da Globo, Boninho, foi um dos que detonaram a atitude de Dua Lipa.



"Todo Rock in Rio tem que ter um piti de uma estrela, e esse ano o prêmio foi para Dua Lipa! Ela pediu que sua apresentação no Multishow tivesse um atraso de 30 minutos. Para quê? Essa galera que faz a transmissão é top! Merece respeito", publicou ele no Twitter, revoltado.

O diretor do "BBB" revelou uma segunda exigência da cantora. "Outra coisa chata é essa obrigação de não mostrar o palco entre as músicas do show. Esfria muito o clima para quem está em casa", opinou ele.

