Rock in Rio começa nesta sexta-feira (4)Divulgação / Moriva @diegopadilha
Somente veículos de moradores cadastrados, veículos oficiais e o BRT poderão acessar a área bloqueada. O controle de acesso será por meio de leitura de placas através do sistema OCR (Optical Character Recognition) e Totens de alta visibilidade para a confirmação do Status de acesso do veículo em tempo real.
Os moradores previamente cadastrados receberão “luz verde” para acesso. Os demais veículos, sem cadastro, receberão “luz vermelha” e serão direcionados para fora da área de bloqueio.
Para o esquema especial, 210 agentes da CET-Rio vão atuar nas ações de trânsito durante os dias do evento. Além disso, 20 veículos operacionais e 40 motocicletas serão empenhados no trabalho de manter a fluidez dos veículos, coibir irregularidades e orientar pedestres e motoristas. Os motoristas também serão informados através de 39 painéis de mensagens variáveis móveis e fixos.
Por causa dos bloqueios, um esquema especial de transportes públicos foi montado para quem vai ao evento. Nos dias do festival, o metrô funcionará 24h para embarque e desembarque, na estação Jardim Oceânico. O espaço será o principal ponto de integração com o serviço especial do BRT Expresso, que fará viagens diretas e semidiretas para a estação em frente à Cidade do Rock. Para quem busca um serviço exclusivo, o ônibus Primeira Classe deixará o público dentro da Cidade do Rock.
Embora a Prefeitura do Rio e a organização do Rock in Rio recomendem o uso de transporte público, algumas pessoas ainda preferem ir ao evento de carro. Quem também precisa utilizar as ruas do entorno do Parque Olímpico deve ficar atento aos bloqueios da CET-Rio.
Para não passar perrengue, veja quais ruas estarão bloqueadas
Das 14h às 05h durante todos os dias de evento:
- Avenida Embaixador Abelardo Bueno em toda a sua extensão, e a
- Avenida Engenheiro Carlos Carvalho entre a Estrada Coronel Pedro Correa e a Estrada Arroio Pavuna;
- Estrada Coronel Pedro Corrêa, entre o retorno da Estação de BRT Pedro Corrêa e a Avenida Abelardo Bueno;
- Avenida Salvador Allende, pista lateral, sentido Estrada dos Bandeirantes, entre a agulha da pista lateral para a pista central, na altura da Rua Pedro Calmon até a agulha da pista central para a pista lateral, próximo à Estação do BRT Morro do Outeiro;
- Rua Aroazes;
- Avenida Jaime Poggi;
- Rua Franz Weissman;
- Rua Francisco de Paula, entre a Avenida Embaixador Abelardo Bueno e a Avenida Jaime Poggi;
- Rua Jorge Faraj;
- Rua Bruno Giorgi, entre outras.
Rotas alternativas
Os veículos, que normalmente trafegam pela Avenida Embaixador Abelardo Bueno, deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:
- RECREIO – JACAREPAGUÁ
Avenida Lucio Costa, Avenida das Américas e Avenida Ayrton Senna.
- CENTRO (VIA LINHA AMARELA) – RECREIO / VARGENS
Os veículos provenientes do Centro, via Linha Amarela, deverão utilizar a Avenida Ayrton Senna, Avenida das Américas e Avenida Benvindo de Novaes.
- BARRA / RECREIO – TRANSOLÍMPICA
Os motoristas deverão seguir pela Avenida Salvador Allende. Já os condutores pela Avenida Embaixador Abelardo Bueno poderão seguir pela Estrada Arroio Pavuna, Estrada dos Bandeirantes e, em seguida, acessar a Transolímpica utilizando a Estrada Calmete.
Moradores
Os veículos dos moradores do entorno imediato da Cidade do Rock já foram previamente credenciados. O acesso a suas residências deverá seguir as orientações informadas durante o processo de credenciamento. Devido ao grande número de pedestres na área bloqueada, os moradores devem evitar circular de carro, sempre que possível.
Estacionamento
Nos dias do festival estará proibido o estacionamento, além dos locais já regulamentados, em diversas vias da região. Os motoristas devem observar toda a sinalização instalada para não terem seus veículos rebocados.
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