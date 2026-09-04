Fãs correram após abertura dos portões do Rock in Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Fãs correram após abertura dos portões do Rock in RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 04/09/2026 14:08 | Atualizado 04/09/2026 15:33

Rio - Estão abertos oficialmente os portões para a edição de 2026 do Rock in Rio . Às 14h desta sexta-feira (4), o público já correu para garantir o melhor lugar e a sonhada grade para assistir ao artista favorito de perto.

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Nesta sexta, primeiro dia de festival, a atração principal fica por conta da banda Foo Fighters, que sobe ao Palco Mundo por volta de 0h05. Além dos americanos, o público vai conferir os shows de Capital Inicial, Rise Against, Hot Milk, The Hives e muito mais. Nesta sexta, primeiro dia de festival, a atração principal fica por conta da banda Foo Fighters, que sobe ao Palco Mundo por volta de 0h05. Além dos americanos, o público vai conferir os shows de Capital Inicial, Rise Against, Hot Milk, The Hives e muito mais.

O arquiteto Júlio Silva, de 39 anos, e a engenheira Rafaela Leróis, de 35, saíram de Pedreira, no interior de São Paulo, para curtir o festival. "É a nossa quarta edição a primeira nós viemos para ver o Foo Fighters e voltamos agora para ver o Foo Fighters. Viemos para o Rock in Rio, mas também para passear, porque o Rio é lindo", diz Rafaela.

Quem também veio à Cidade Maravilhosa apenas para curtir o evento foi o técnico de informática Luiz Fernando Alves, 32. De Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele contou que está animado para conferir o show da banda Foo Fighters.



"Vim hoje e venho amanhã também. É o meu segundo Rock in Rio. Gosto bastante de Foo Fighters, acompanho bastante. Estou mais ansioso para ouvir 'Everlong'. Mesmo a banda sendo a última, quis chegar mais cedo para curtir o evento, pegar brindes e ir nos brinquedos", conta ele, que chegou antes da abertura dos portões.

O enfermeiro Carlos Rodolfo, 45, decidiu surpreender a amada, Marcela Paivara, 34, com a ida ao Rock in Rio. O presente do Dia dos Namorados deixou a fisioterapeuta animada. "Ela queria vir para cá, então dei esse presente", conta Carlos.

"Eu sou muito fã do Capital Inicial, mas eu também já acompanho o Foo Fighters desde a época da faculdade, há mais de 15 anos", revela Marcela. O casal saiu de São José dos Campos, em São Paulo, para marcar presença no festival.

Os amigos Eloá Guarani, 57, e Regis Silva, 44, já perderam a conta de quantas vezes já foram ao evento. Apaixonados por rock e heavy metal, eles sentiram falta de bandas dos gêneros na edição 2026. "Esse ano eu acho um pouco mais fraco em relação aos outros anos. Não tem mais Slipknot, essas bandas assim. Hoje viemos para ver Foo Fighters. Estamos tirando nossa foto aqui para atualizar e chegamos cedo para curtir o evento", diz ela.

Mais atrações

No primeiro fim de semana, o Rock in Rio segue pelos dias 5, 6 e 7 de setembro. Quem for à Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, ainda vai poder conferir nomes como Avegend Sevenfold, Calvin Harris, Elton John e outros.



Já no segundo fim de semana, nos dias 11, 12 e 13, se apresentam na Cidade do Rock fenômenos como Stray Kids, Maroon 5, Twenty One Pilots.



O festival conta com palcos para todos os gostos musicais. O Palco Mundo é o principal. O Sunset é o segundo maior. Além deles, o Rock in Rio conta com o Palco Favela, New Dance Order, Supernova e mais.



