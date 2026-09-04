Visit Portugal apresenta destinos e experiências do país em espaço na Cidade do Rock durante os sete dias do festival - Rodrigo T Ribeiro/Agência O DIA

Visit Portugal apresenta destinos e experiências do país em espaço na Cidade do Rock durante os sete dias do festivalRodrigo T Ribeiro/Agência O DIA

Publicado 04/09/2026 18:50

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A iniciativa "Portugal Music Festivals Headliners" aposta em uma forma diferente de apresentar o destino turístico. Em vez de apenas divulgar pontos turísticos, a proposta é fazer com que o visitante possa ouvir, provar e sentir Portugal. A experiência reúne elementos ligados à natureza, ao oceano, ao patrimônio, à cultura, à gastronomia, ao bem-estar e à diversidade.Um dos destaques da ativação é uma coleção de discos de vinil criada especialmente para representar diferentes aspectos do país. Cada disco funciona como uma espécie de trilha sonora de Portugal, levando o visitante a uma viagem sensorial por diferentes territórios e experiências.É um pedaço de Portugal dentro do Rock in Rio. A proposta transforma destinos e experiências turísticas em protagonistas e mostra que viajar também pode começar pela música, pela gastronomia e pelos sentidos.E a viagem não fica apenas nos ouvidos. O espaço também apresenta uma experiência gastronômica com produtos portugueses e uma seleção de vinhos produzidos no país, permitindo que o público tenha contato com sabores tradicionais e conheça um pouco mais da diversidade da gastronomia portuguesa.Para Davi Seromenho, assessor de imprensa do Visit Portugal no Brasil, a estratégia é justamente aproximar o público brasileiro de Portugal de uma maneira mais emocional e experiencial."Portugal está aqui no Rock in Rio para mostrar que o país pode ser descoberto de várias formas: pela música, pelos sabores, pelos vinhos, pela gastronomia e pelas experiências. É uma oportunidade de trazer um pedaço de Portugal para dentro da Cidade do Rock".A presença portuguesa acompanha os sete dias do Rock in Rio 2026, em 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, e reforça a conexão histórica entre Brasil e Portugal. O festival reúne mais de 1.300 artistas e uma ampla programação de música, cultura, gastronomia e experiências na Cidade do Rock.Mais do que uma ação de promoção turística, Portugal transforma a passagem pelo Rock in Rio em um convite: depois de ouvir, provar e sentir o país na Cidade do Rock, fica a vontade de conhecer tudo isso de perto.Portugal é o headliner que não sobe ao palco, mas faz o público viajar sem sair do festival.