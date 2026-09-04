Visit Portugal apresenta destinos e experiências do país em espaço na Cidade do Rock durante os sete dias do festivalRodrigo T Ribeiro/Agência O DIA
A iniciativa "Portugal Music Festivals Headliners" aposta em uma forma diferente de apresentar o destino turístico. Em vez de apenas divulgar pontos turísticos, a proposta é fazer com que o visitante possa ouvir, provar e sentir Portugal. A experiência reúne elementos ligados à natureza, ao oceano, ao patrimônio, à cultura, à gastronomia, ao bem-estar e à diversidade.
Um dos destaques da ativação é uma coleção de discos de vinil criada especialmente para representar diferentes aspectos do país. Cada disco funciona como uma espécie de trilha sonora de Portugal, levando o visitante a uma viagem sensorial por diferentes territórios e experiências.
É um pedaço de Portugal dentro do Rock in Rio. A proposta transforma destinos e experiências turísticas em protagonistas e mostra que viajar também pode começar pela música, pela gastronomia e pelos sentidos.
E a viagem não fica apenas nos ouvidos. O espaço também apresenta uma experiência gastronômica com produtos portugueses e uma seleção de vinhos produzidos no país, permitindo que o público tenha contato com sabores tradicionais e conheça um pouco mais da diversidade da gastronomia portuguesa.
Para Davi Seromenho, assessor de imprensa do Visit Portugal no Brasil, a estratégia é justamente aproximar o público brasileiro de Portugal de uma maneira mais emocional e experiencial.
"Portugal está aqui no Rock in Rio para mostrar que o país pode ser descoberto de várias formas: pela música, pelos sabores, pelos vinhos, pela gastronomia e pelas experiências. É uma oportunidade de trazer um pedaço de Portugal para dentro da Cidade do Rock".
A presença portuguesa acompanha os sete dias do Rock in Rio 2026, em 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, e reforça a conexão histórica entre Brasil e Portugal. O festival reúne mais de 1.300 artistas e uma ampla programação de música, cultura, gastronomia e experiências na Cidade do Rock.
Mais do que uma ação de promoção turística, Portugal transforma a passagem pelo Rock in Rio em um convite: depois de ouvir, provar e sentir o país na Cidade do Rock, fica a vontade de conhecer tudo isso de perto.
Portugal é o headliner que não sobe ao palco, mas faz o público viajar sem sair do festival.
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