The Hives esbanja irreverência em show no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

The Hives esbanja irreverência em show no Rock in Rio Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/09/2026 20:43 | Atualizado 05/09/2026 10:17

Rio - Em nova passagem pelo Brasil, a banda The Hives foi a segunda a subir ao Palco Mundo do Rock in Rio , na noite desta sexta-feira (4). O quinteto sueco iniciou a apresentação com a faixa “Enough Is Enough”.

O grupo, liderado pelo vocalista Pelle Almqvist, mostrou o motivo de ser conhecido pela irreverência já na primeira interação com os fãs. “Vocês são um ótimo público e essa é uma ótima banda”.

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Ao longo da apresentação, os suecos tentaram manter a conexão com o público ainda tímido na Cidade do Rock e arriscaram várias frases em português. Os artistas apresentaram os sucessos "Main Offender”, “Hooray Hooray Hooray” e “Bogus Operandi”.

“Senhoras, senhores e todos os demais… faz barulho… e mais e mais e mais… um grande hit. Faz barulho, mais guitarra e sobe o som”, pediu o vocalista para depois realizar a performance de “Hate to Say I Told You So”.

The Hives não deixou o show perder o ritmo e emendou canções que construíram a trajetória de mais de três décadas da banda: “Come On!”, “Tick Tick Boom” e “ Legalize Living”. “Batam palmas e gritem. Obrigado!”, disse Pelle.

O quinteto levou o último projeto para o festival e finalizou o show com “The Hives Forever Forever The Hives”, faixa-título do álbum lançado em agosto do ano passado.

O grupo subiu ao palco após show da dupla inglesa Nova Twins. Ainda passará pelo Palco Mundo Rise Against. Foo Fighters encerra a noite como headliner do espaço. O festival se estende pelos dias 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.