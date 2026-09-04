Carol Sampaio e Sebastian Soul, ícones da moda e do entretenimento - Rodrigo T Ribeiro/Agência O DIA

Carol Sampaio e Sebastian Soul, ícones da moda e do entretenimentoRodrigo T Ribeiro/Agência O DIA

Publicado 04/09/2026 20:46 | Atualizado 04/09/2026 20:54

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“Pra não errar no look, você tem que procurar uma empresa que tem tradição e moda e que tá fazendo esse mês 50, meio século aqui no Brasil e eu conheço muito bem”, comentou Sebastian.Mas, para além da produção, o que importa é aproveitar a música. Sebastian contou quais artistas fazem parte da sua memória afetiva e quem ele pretende conferir nesta edição.“Jamiroquai é um cara que realmente fez parte da minha vida musical. Puxa, Foo Fighters. Hoje é dia de Foo Fighters, né? Então, Rocker, vamos lá ver. Não tem como deixar”, afirmou.Já Carol Sampaio, uma das principais promoters do país, responsável por mais de 16 listas VIP do Rock in Rio destacou o espírito democrático do festival ao falar sobre o conceito de VIP. Para ela, no Rock in Rio, todo mundo pode viver uma experiência especial.“Não existe vipinho e nem vipão. Todo mundo aqui é VIP. Estar neste festival é sinônimo de ser VIP”, disse Carol.Carol também carrega uma relação histórica com grandes artistas que passaram pelo festival. Entre as lembranças marcantes de sua trajetória está a participação envolvendo Elton John, um dos grandes nomes internacionais que já passaram pelo Rock in Rio, que toca no festival na segunda-feira, no dia 7 de setembro.A presença de Sebastian e Carol traduz a força dos bastidores do festival, onde as listas VIP reúnem celebridades, influenciadores, convidados de marcas e personalidades que fazem da Cidade do Rock um dos principais pontos de encontro do entretenimento no Brasil.