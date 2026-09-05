Leonam e os amigos irão aproveitar o segundo dia do festivalCarlos Elias Junior
"Eu espero curtir muito, são bandas que eu escutava na minha adolescência, eram bandas que sempre queria ouvir. Eu quero me divertir muito, dar risadas, conhecer pessoas novas, é isso que eu espero", contou.
O visitante está animado para assistir principalmente a Bad Omens. Essa é a segunda vez dele no festival.
"É uma banda que conheci recentemente e gosto muito deles. Eu já vim no evento há 10 anos, em 2015, curti slipknot, tinha acho que 23 anos, nem sabia andar direito no Rio, hoje já estou mais maduro e sei andar melhor um pouco", disse.
Walyson saiu da sua cidade Natal às 12h de sexta-feira (9) e pretende retornar assim que acabar os shows.
"Eu vou fazer bate e volta e quando o show acabar vou direto pra brasília, eu sou CLT e tenho que trabalhar na terça, entao não posso curtir muito aqui, mas pretendo voltar nas minhas férias", revelou.
Com camisa da banda Sepultura, o gerente comercial Leonam Oliveira, 28 anos, saiu com os amigos de Angra dos Reis, na Costa do Verde, para aproveitar o evento.
"A expectativa é muito alta, é a segunda vez que vou ao evento e o lineup ficou muito coeso. Gosto de todas as bandas do dia de hoje, mas minha favorita é Sepultura que lançou um trabalho excelente esse ano, além de ser a despedida dessa lendária banda brasileira", explicou.
Leonam deixou a cidade natal por volta das 6h e também vai voltar para casa logo depois do festival. "Vou aproveitar bastante o evento e voltar amanhã para trabalhar", comentou.
"Foi uma experiência incrível. Apesar de ser o meu terceiro Rock in Rio, foi o primeiro realmente sozinho. A pontualidade e a organização contribuem demais para a experiência. É um festival gigante, mas você se sente confortável", afirmou.
O turista contou que frequenta shows com frequência, mas que poucas vezes se sentiu tão realizado.
"Eu vou a shows todo fim de semana desde 2022. Foram poucas vezes que me senti totalmente satisfeito assim. Foo Fighters foi incrível! The Hives me surpreendeu bastante. O encontro do Detonautas com o Biquíni é, sem dúvidas, um momento histórico", destacou.
Com uma programação dedicada ao metal e suas vertentes, o festival reunirá grandes nomes do gênero. Atração principal do Palco Mundo, o Avenged Sevenfold volta ao evento de música após dois anos e promete animar o público. Antes, Bring Me The Horizon, mgk (Machine Gun Kelly) e Sepultura sobem ao palco.
Já o Sunset receberá Bad Omens, Poppy, Black Pantera, que convida Nervosa, e Malvada, com participação de Day Limns. O Espaço Favela terá Major RD, Canto Cego e Quantum.
O New Dance Order tem James Hype como principal atração, além de shows de Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa e Victor Lou. O Global Village terá Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia, enquanto o Supernova recebe Supercombo, Lvcas, MC Taya e ZeRO.
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