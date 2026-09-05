Rock in Rio 2026: veja os looks dos famosos no segundo dia de festival
Celebridades apostam em produções estilosas, com couro, transparências, recortes e acessórios marcantes na Cidade do Rock
Por Letícia Montrezor
O segundo dia do Rock in Rio, neste sábado (5), também chamou atenção pelos looks dos famosos. As celebridades apostaram em produções que misturaram conforto, tendências e referências ao universo do rock. Confira os visuais que se destacaram!
Letycia Miller / Brazil News
Milton Cunha e namorado
André Moreira/Brazil News
Fernanda Gentil
Letycia Miller / Brazil News
Álvaro Xaro no camarote da Trident, no Rock in Rio