Rock in Rio 2026 - Banda Sepultura se apresenta no Palco Mundo, no segundo dia do evento, sábado, dia 5 de setembro. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rock in Rio 2026 - Banda Sepultura se apresenta no Palco Mundo, no segundo dia do evento, sábado, dia 5 de setembro. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/09/2026 18:48 | Atualizado 05/09/2026 18:54

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Primeira banda a explorar todo o potencial do novo telão do Palco Mundo, o grupo tocou sucessos como "Choke", "Convicted Life", "Kairos", "Means to an End", "Phantom Self", "Beyond the Dream" e "Sepulnation".Ao cumprimentar o público, o guitarrista Andreas Kisser agradeceu pelo carinho e falou sobre os últimos momentos da banda, que em 2023 anunciou a turnê de despedida intitulada "Celebrating Life Through Death"."Cara, que sentimento maravilhoso estar aqui mais uma vez nesse palco, especialmente agora que a gente está se despedindo com essa turnê. É um dos melhores momentos da nossa história. Estamos celebrando 42 anos de história graças a vocês. Muito, muito obrigado por todos esses anos", disse ele antes de "The Place".Fã da banda, o marinheiro Matheus Rocha, de 27 anos, passou a apresentação inteira na roda punk."Sensacional! Experiência única. Foi meu primeiro show do Sepultura", contou ele, que também falou sobre a despedida do grupo. "Toda banda tem o seu início e o fim. Se tiver que encerrar dessa forma, pelo menos em seu país de origem, com todo mundo vibrando, amando, todo mundo feliz", disse.Carlos Eduardo, de 25 anos, saiu de Campos dos Goytacazes para curtir o festival e também aproveitou cada minuto da apresentação. Fã do Sepultura, ele contou que se despediu da banda com muita energia. "Fui na roda punk."Após o Rock in Rio, o grupo vai realizar apenas mais sete apresentações. Em 20 de setembro, no Marrocos; 2 de outubro, no Uruguai; 4 e 6 de outubro, na Argentina; 8 de outubro, no Chile; e 11 de outubro, no México. Fechando a trajetória, o Sepultura sobe ao palco pela última vez no dia 7 de novembro, em São Paulo, Brasil.Criado em 1984, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o grupo tem mais de 20 milhões de discos vendidos e coleciona sucessos, incluindo "Roots Bloody Roots", "Territory", "Dead Embryonic Cells", "Orgasmatron" e "Beyond The Dream". Em 2017, foi lançado o documentário "Sepultura Endurance", que retrata a trajetória e a rotina dos integrantes, com bastidores, gravações, entrevistas e o processo de criação.