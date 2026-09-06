Wanessa Camargo marcou presença no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo marcou presença no Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2026 12:40

Rio - Wanessa Camargo escolheu o segundo dia do Rock in Rio, a convite da TIM, para viver uma experiência diferente daquela que costuma apresentar em seus próprios shows. Fã de diferentes estilos, a cantora aproveitou a programação dedicada ao heavy metal , neste sábado (5), para curtir de perto um dos gêneros que fazem parte de sua playlist.

Embora tenha crescido em uma família ligada ao sertanejo, Wanessa construiu ao longo da carreira uma identidade musical marcada pelo pop e pela música eletrônica. No festival, ela fez questão de destacar seu gosto eclético e a paixão por artistas de diferentes vertentes.

“É o meu primeiro dia no festival e hoje é o dia de heavy metal. É um dia completamente diferente daquilo que eu canto e apresento, mas eu acho muito interessante. Eu sou uma pessoa muito eclética, gosto de ouvir qualquer tipo de música, gosto de curtir gente boa em qualquer estilo. Sendo bom, tá maravilhoso”, afirmou.

A artista também falou sobre sua paixão pela música eletrônica, gênero que acompanha sua trajetória e que continua presente entre suas preferências. “Eu gosto de heavy, lógico, e vou hoje com isso aqui, é eletrônico, meus amores, que eu amo, de paixão”, contou, ao falar sobre a experiência no festival.

Quando o assunto é rock’n’roll, Wanessa mostrou que conhece bem os clássicos. Entre os nomes que fazem parte de sua playlist estão Nirvana, Bon Jovi, Iron Maiden e Janis Joplin.

“De rock, a minha playlist é de rock: Nirvana, Bon Jovi, Iron Maiden, Janis Joplin”, revelou.

A presença de Wanessa mostra que, apesar de sua ligação com o pop e a eletrônica e de ter sido criada em um ambiente sertanejo, suas referências musicais são amplas. No festival, ela deixou de lado por algumas horas o papel de artista para assumir o de fã e celebrar o som pesado que também embala sua playlist.