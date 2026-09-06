Wanessa Camargo marcou presença no Rock in RioReprodução / Instagram
Wanessa Camargo mergulha no heavy metal durante Rock in Rio
Cantora, que cresceu cercada pela música sertaneja, revela suas preferências e mostra que sua playlist vai muito além do pop e da eletrônica
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