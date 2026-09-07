Claudia Assunção ao lado do filho, Elton Assunção, no quarto dia de Rock in Rio - Mylena Moura/ Agência O Dia

Claudia Assunção ao lado do filho, Elton Assunção, no quarto dia de Rock in Rio Mylena Moura/ Agência O Dia

Publicado 07/09/2026 15:43 | Atualizado 07/09/2026 15:47

Rio - Fãs de Elton John vibraram com a oportunidade de assistir ao ídolo, que é a atração principal do Palco Mundo do Rock in Rio 2026, nesta segunda-feira (7). Os admiradores do cantor e compositor britânico também ressaltaram a emoção e revelaram quais são as expectativas para a apresentação.

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Claudia Assunção, de 59 anos, deu o nome do artista favorito ao filho, que se chama Elton Assunção, de 35. Do Paraná, os dois - que vieram ao festival pela primeira - celebraram a chance de viver esse momento especial juntinhos para mais uma experiência inédita: prestigiar o cantor. "É a realização de um sonho. Nossa, eu estou muito emocionada de estar aqui hoje com o meu filho Elton, para ver Elton John", celebrou a dona de casa.

Para ela, as canções favoritas, incluindo "Tiny Dancer" e "Goodbye Yellow Brick Road", não podem faltar no setlist. "Ai, eu amo! Tem várias que eu gosto." O xará do cantor também revelou as expectativas para o show. "Que seja muito bom, que a gente consiga aproveitar bastante e que ele toque os clássicos. Todos os clássicos", se animou o contador.

Olga Zoraide, 51, também veio acompanhada do filho, Brayan de Souza, 20. A paixão pelo cantor também passou de geração em geração. "Sou muito fã há anos. É a primeira oportunidade que eu tenho [de assistir ao show dele]. Estou esperando um showzaço, porque ele é um excelente cantor", disse a técnica em enfermagem.



O show, inclusive, foi o presente de aniversário de Brayan, que detalhou a paixão. "Eu cresci ouvindo. Meu pai também é fã desde 14 anos, mas não conseguiu vir hoje. Mas eu vim com a minha mãe e é um sonho". O namorado do atendente, Jefferson Ornilo, também esteve presente.

Erick Pierre, 23, saiu de Judiaí, São Paulo, apenas para o festival. Esse também é o seu primeiro show de Elton Jonh. "A emoção é grande, porque eu ouço ele desde que sou criança, por [...] E sabendo que eu vou conseguir assistir... vai ser muito massa", falou ele. Todos eles vestiam a camisa da atração principal do dia.