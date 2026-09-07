Marcos Gruender faz shows como cover de Elton John há 15 anos - Rodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Marcos Gruender faz shows como cover de Elton John há 15 anosRodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

Publicado 07/09/2026 17:04 | Atualizado 07/09/2026 19:09

A expectativa para o show de Elton John tomou conta do Rock in Rio antes mesmo de o cantor subir ao palco. Na porta da Cidade do Rock, quem também roubou a cena foi Marcos Gruender, cover do astro britânico, que fez sucesso entre os fãs ao interpretar músicas do artista.

Morador de Xerém, em Duque de Caxias, Marcos contou que realiza shows cover de Elton John há mais de 15 anos. E não é apenas na voz: ele também toca piano durante as apresentações. “Eu faço show cover do Elton John há mais de 15 anos, cantando e tocando piano”, contou.

A relação com o cantor começou ainda na infância. “Esse amor acho que já vem de berço. Eu cresci ouvindo Elton John, minha mãe. Então, é uma coisa que envolve a gente e a gente não consegue nem explicar direito”, revelou Marcos, que brincou com o orgulho de representar Xerém: “De Xerém para o mundo”.

Entre os fãs que passaram pelo local estava Pedro Antônio Fernandes, que não escondeu a empolgação para acompanhar o show. “Não tem nem o que perguntar, né? Claro”, afirmou ao ser questionado se iria assistir à apresentação.

Músico, Pedro mostrou que sua paixão por Elton John vai além dos grandes sucessos. Ao escolher uma música favorita, surpreendeu ao citar “Holiday Inn”, de 1971, uma faixa menos conhecida do repertório do artista. “É uma música tão importante para mim porque eu fiz um arranjo na faculdade”, contou.

Pedro explicou ainda que estuda violão e transformou a admiração pelo cantor em trabalho acadêmico. “Eu fiz um arranjo dessa música para apresentar na faculdade”, disse.

Entre o cover que mantém viva a imagem de um dos maiores nomes da música mundial e o fã que leva suas canções para os estudos, o clima na porta do Rock in Rio mostrou que a música de Elton John atravessa gerações e continua conquistando novos admiradores.