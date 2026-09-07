Ana Paulo esbanjou simpatia, mas não quis falar com os jornalistasRodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia
Ex-BBB Ana Paula Renault tem 'Olha ela!', mas não fala com jornalistas
Famosa pelo bordão que marcou sua passagem pelo reality, a ex-sister foi simpática com os fãs no Rock in Rio, mas dispensou entrevistas
Ex-BBB Ana Paula Renault tem 'Olha ela!', mas não fala com jornalistas
Famosa pelo bordão que marcou sua passagem pelo reality, a ex-sister foi simpática com os fãs no Rock in Rio, mas dispensou entrevistas
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