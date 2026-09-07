Ana Paulo esbanjou simpatia, mas não quis falar com os jornalistasRodrigo T. Ribeiro/Agência O Dia

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Rodrigo T. Ribeiro
A ex-BBB Ana Paula Renault marcou presença no Rock in Rio nesta segunda-feira (7) e foi simpática com os fãs que se aproximaram no camarote patrocinador. Posou para fotos, interagiu com o público e distribuiu sorrisos.
Já com os jornalistas, a postura foi diferente. Ana Paula preferiu não conceder entrevistas durante sua passagem pelo festival.
Conhecida pelo icônico bordão “Olha ela!”, a ex-BBB apareceu, foi vista pelos fãs e chamou atenção no camarote. Mas, para os profissionais de imprensa, ficou só o registro da presença. Teve “Olha ela!”, mas não teve entrevista.