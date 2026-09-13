Ivete Sangalo é uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo (13) - Rafael Mattei / Divulgação

Ivete Sangalo é uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio neste domingo (13)Rafael Mattei / Divulgação

Publicado 13/09/2026 05:00

Vai rolar a maior festa na Cidade do Rock. Ivete Sangalo abre os shows do Palco Mundo, neste domingo (13), a partir das 17h, e escreverá mais um capítulo em sua história e na do Rock in Rio. A cantora atingirá a marca inédita de 20 shows no festival, se consolidando como a maior recordista global do evento de música após brilhar em edições no Brasil, Lisboa, Madri e Las Vegas nas últimas duas décadas.

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"Eu costumo comparar o Rock in Rio a um álbum de fotos de família. A cada página que eu viro, encontro uma lembrança, uma história e uma emoção diferente. E, por mais que eu já tenha vivido tantos momentos lindos nesse festival, cada nova experiência ainda consegue me surpreender e me emocionar. É como revisitar a minha própria história e, ao mesmo tempo, descobrir uma nova memória para guardar", diz Ivete.

A relação da cantora com o festival começou há 22 anos, no Rock in Rio Lisboa. "Quando subi naquele palco em 2004, eu estava vivendo o presente, querendo fazer um show bonito e aproveitar aquela oportunidade. A gente nunca imagina a dimensão que algumas experiências vão tomar na nossa vida. Hoje, chegar à 20ª apresentação é uma alegria enorme e, principalmente, uma grande gratidão. É uma história que foi sendo construída junto com o festival e com o público", analisa.

Carismática e talentosa, a artista "conquistou a Europa" antes mesmo de estrear nos palcos da versão carioca do festival, na edição de 2011. "Foi uma experiência muito especial e também muito desafiadora. Levar a música brasileira para outros lugares é sempre uma troca. Eu chegava com a minha música, com a minha maneira de fazer show, e encontrava um público que tinha uma curiosidade enorme. Lisboa e Madri foram experiências muito importantes para mim e abriram caminhos. E o mais bonito é perceber que música não precisa de passaporte. Quando ela encontra as pessoas, acontece."

Prova disso é que, em suas apresentações, Ivete consegue contagiar os fãs de diversos gêneros - do metal ao pop - em uma só tribo no Rock in Rio. "A música tem essa capacidade maravilhosa de juntar pessoas. Eu não subo ao palco pensando em convencer ninguém de nada. Eu subo para celebrar. E quando você celebra com verdade, as pessoas entram nessa energia. Quando começa a música, todo mundo vira uma coisa só: todo mundo querendo viver aquele momento", acredita a 'mainha'.

Ao longo dos anos, a baiana acumulou shows memoráveis no festival. Em 2024, por exemplo, sobrevoou a Cidade do Rock cantando "Eva" e dividiu os vocais com Liniker. Em 2022, a cantora fez um solo de guitarra do sucesso "Sweet Child O' Mine", da banda Guns N' Roses, e, em outro momento, soltou a voz em "Quando a Chuva Passar" enquanto o filho, Marcelo, tocava piano.

Questionada se vai surpreender o público neste ano, a artista prefere manter segredo, mas admite: "Eu adoro uma surpresa! O Rock in Rio é um lugar que permite isso, porque é um palco de encontros e de muita celebração. O que posso dizer é que preparei tudo com muito carinho e pensando em proporcionar uma experiência especial para o público e para mim também. Sobre surpresas, gosto de deixar um pouquinho do mistério, porque a graça também está em descobrir na hora."

A possível participação dos filhos - Marcelo e as gêmeas Marina e Helena, frutos do antigo relacionamento da cantora com Daniel Cady - no show também é mencionada pela artista. "Minha família é uma parte muito importante da minha vida, e eles adoram música, adoram festa e adoram o Rock in Rio. Sempre que existe a possibilidade de dividir esses momentos com eles, é muito especial para mim. Mas cada participação precisa acontecer de forma natural, sem obrigação."

Consagrada como um dos grandes nomes do axé, Ivete tem reunido multidões nos shows do projeto "Clareou", dedicado ao samba e ao pagode. Mainha adianta que o show deste domingo será uma celebração a sua trajetória de mais de 30 anos na música.

"Vai ter Ivete! E isso já é uma garantia de que vai ter muita música, muita alegria e muita energia. O show do Rock in Rio será um show de carreira, uma celebração de toda a minha trajetória e de tudo que construí ao longo desses anos. Quero revisitar músicas e momentos que fazem parte da minha história e que o público ama, sem deixar de trazer a energia e a artista que estou vivendo hoje", conclui.