Cantora Carol Biazin se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio em 2026 - Wallace Domingues / Divulgação

Cantora Carol Biazin se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio em 2026Wallace Domingues / Divulgação

Publicado 13/09/2026 05:00

Carol Biazin se prepara para dar um dos passos mais importantes da carreira neste domingo (13). Pela primeira vez no Rock in Rio no Brasil, a cantora sobe ao Palco Sunset com o maior show que já se propôs a fazer. A apresentação, inclusive, será uma oportunidade para o público descobrir a sonoridade da artista, que transita entre o pop, o R&B e a música eletrônica.

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"Pode esperar muita entrega. É um show que eu estou preparando com muito carinho e que representa muito para mim. Quero que seja um show que faça as pessoas entenderem um pouco quem eu sou como artista", adianta Carol.



Natural do Paraná, a cantora ganhou projeção nacional em 2017, quando chegou à final do "The Voice Brasil", no time de Ivete Sangalo. Depois, investiu na carreira autoral e lançou trabalhos como "Beijo de Judas", "Reversa" e o álbum duplo "No Escuro, Quem É Você?", indicado ao Latin Grammy. Carol também já passou por festivais como Lollapalooza Brasil, The Town e Rock in Rio Lisboa.

Agora, a estreia na edição carioca terá a maior estrutura de palco já usada pela artista, além de elementos inéditos em suas apresentações. "O Rock in Rio, por si só, já me permite fazer coisas que eu nunca fiz antes. Então eu quis pensar em um show que tivesse uma dimensão maior, mas sem perder aquilo que é muito meu, que é a conexão com as pessoas", explica.



O repertório vai passear por diferentes momentos da trajetória de Carol e também terá espaço para o recém-lançado EP "assumo os riscos". Joyce Alane, que participa da faixa "Tudo Com Você", será a convidada especial da apresentação.

"A Joyce é uma das minhas grandes amigas, então é uma conexão que vai muito além da música. Poder levar isso para o Rock in Rio, ainda mais num momento tão importante para mim, é muito especial. O palco já é gigante, e dividir ele com uma amiga deixa tudo ainda mais especial", declara.

Fechamento de um ciclo

A estreia na Cidade do Rock coincide com o encerramento de uma fase importante da carreira. Com seis faixas, "assumo os riscos" funciona como uma celebração do caminho aberto por "No Escuro, Quem É Você?", projeto lançado em duas partes, entre 2024 e 2025. O álbum ampliou o alcance da artista e rendeu sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Apesar disso, Carol evita tratar o novo EP apenas como uma despedida. "Eu acho que 'despedida' até é uma palavra forte, sabe? Prefiro pensar nele como uma celebração de tudo que o 'No Escuro, Quem É Você?' me deu. Foi um projeto que me levou pra lugares muito grandiosos e abriu portas. Em algum momento, eu percebi que já estava vivendo outros sentimentos e precisava fechar essa era com respeito, dar o tempo que eu não tive de comemorar tudo que rolou", reflete.



Mesmo com o fechamento do ciclo, a cantora não tem pressa para definir o próximo trabalho. Para ela, o momento ainda é de aproveitar o projeto recém-lançado antes de pensar em uma nova fase. "A gente banalizou muito o tempo, parece que tudo fica velho muito rápido, e eu não quero entrar nessa pilha. Então, sinceramente, eu ainda não faço ideia do que vem depois. E acho isso muito massa", afirma.



A relação com o público também ajudou Carol a enxergar de outra forma seu papel como mulher lésbica na música. "Eu tinha medo de ser colocada numa caixa e virar só 'a cantora lésbica'. Mas em algum momento eu entendi que não queria mais depender do mercado para dizer quem eu era. Hoje eu não tenho mais vergonha de falar sobre isso", diz.



Ao olhar para a própria trajetória, Carol prefere não apontar apenas um momento como responsável pelo crescimento da carreira. Para a cantora, os grandes palcos e o reconhecimento vieram acompanhados da construção de uma relação cada vez mais próxima com os fãs. "O Grammy foi muito marcante, claro, assim como os grandes palcos e a turnê. Mas uma das coisas que mais me emociona é olhar para o público que eu construí", avalia.