Jota.pê abriu as apresentações do Palco Sunset - AndréMoreira/BrazilNews

Jota.pê abriu as apresentações do Palco Sunset AndréMoreira/BrazilNews

Publicado 11/09/2026 16:57 | Atualizado 11/09/2026 18:08

O cantor e compositor Jota.pê abriu o Palco Sunset do Rock in Rio nesta sexta-feira (11) e chamou a atenção pela voz e estilo. Usando um look amarelo, chapéu e óculos escuros, o artista contagiou o público, que se aproximava aos poucos da grade.

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O show começou com a música "Uns Cafuné A Domicílio" e, já de cara, empolgou os fãs, que gritavam e batiam palmas. Em seguida, o cantor emendou "Crônicas de Um Sonhador".

"A gente vive uma carreira inteira para ter um momento como esse aqui. Estou muito feliz", afirmou Jota.pê antes de entoar "Arriadin por Tu" - gravada com João Gomes e Mestrinho para o projeto Dominguinhos -, "A Ordem Natural das Coisas" e "Até Outro Dia Amor", lançada recentemente.

Momentos depois, a convidada Zaynara mostrou toda a sua musicalidade paraense em "Quem Manda em Mim" e "Me Enganei". Na sequência, Jota.pê emocionou com a canção “Ouro Marrom”, exibindo vocais marcantes.

Em seguida, foi a vez de Luedji Luna cantar "Acalanto" e "Sweetest Taboo". Em "Um Banho de Folhas", os dois dividiram os vocais. Jota.pê seguiu a apresentação com "Quem é Juão", "No Mundo" e encerrou o show ao lado de suas convidadas com a canção "Beija-Flor".

A supervisora de operações Karen Malagute, de 34 anos, curtiu a apresentação. "Foi maravilhoso. Gostei do repertório. Ele cantou quase todas as músicas que eu gostava. E o momento de 'Ouro Marrom' foi emocionante".

Michele Lima, de 30 anos, estava radiante. "Foi incrível. Eu amei. Por mim, ele poderia ter cantado mais", comentou a enfermeira obstetra, aos risos. Matheus Noronha, de 26, também aprovou. "Adorei. Ele é um artista maravilhoso".

Mais atrações

O Palco Mundo recebe NEXZ, às 16h40; Hwasa, às 19h; Alok, com o espetáculo "Keep Art Human", às 21h20; e Stray Kids, à 0h05. No Palco Sunset, ainda se apresentam Os Garotin com Duquesa, às 17h50; PJ Morton, às 20h10; e Jamiroquai, às 22h45.

No New Dance Order, a programação reúne Anna, às 21h05; Departamento, às 22h; OMIKI, à 0h; e Neelix, à 1h. O Espaço Favela terá Puterrier e MC Carol, às 16h50; e MC Cabelinho com TZ da Coronel, às 19h10.