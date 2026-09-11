Grupo NEXZ empolgou o público no Rock in Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Com carisma e dança, Nexz abre o Palco Mundo com muita empolgação
Fãs de pop asiático se aglomeraram na grade, cantaram alto e pularam durante a apresentação do grupo sul-coreano-japonês
Com carisma e dança, Nexz abre o Palco Mundo com muita empolgação
Fãs de pop asiático se aglomeraram na grade, cantaram alto e pularam durante a apresentação do grupo sul-coreano-japonês
Jota.pê conquista o Palco Sunset ao lado de Luedji Luna e Zaynara
Cantor animou o público da Cidade do Rock na tarde desta sexta-feira (11)
Fãs de todo o Brasil vão ao Rock in Rio para ver artistas de k-pop
Novidade da edição de 2026, os grupos atraíram milhares de admiradores apaixonados que se aglomeraram nas grades do Palco Mundo
Jota.pê demonstra animação para show no Palco Sunset do Rock in Rio
Ao lado de Luedji Luna e Zaynara, artista promete sucessos, faixa inédita e celebra a diversidade de estilos no festival
Segundo fim de semana do Rock in Rio tem estreia coreana, pop e mais
Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots são os headliners dos três últimos dias do festival; Trio Os Garotin celebra show no Sunset
Demi Lovato desembarca no Rio e atende fãs antes do Rock in Rio
Cantora posou para fotos, distribuiu autógrafos e recebeu presentes na chegada ao Galeão nesta quinta-feira (10); vídeo
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