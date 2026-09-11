Grupo NEXZ empolgou o público no Rock in Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Grupo NEXZ empolgou o público no Rock in Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/09/2026 17:48 | Atualizado 11/09/2026 18:04

Com muita dança coreografada e ritmo acelerado, o grupo Nexz levantou o público na abertura do Palco Mundo, na Cidade do Rock, na tarde desta sexta-feira (11). Eles entraram com a música “Beat-boxer” e, em seguida, arriscaram algumas frases em português, o que levou os fãs - conhecidos como NEX2Y - à loucura.

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"Nossa, quanta gente! Estão curtindo a música? Vamos curtir ainda mais! Está incrível", disse Tomoya, um dos sete integrantes do grupo.

Os artistas ainda apresentaram músicas do álbum "Saucin", lançado há cerca de três semanas. A performance de "LOCO" empolgou e fez diversas pessoas ensaiarem as danças coreografadas na pista. "Mmchk" e "SAUCIN" também fizeram sucesso e passaram a ser as duas música mais cantadas pelos fãs.

Nexz é uma das principais sensações entre a nova geração do pop asiático. O grupo sul-coreano-japonês foi formado em 2023, após a realização de um reality show no Japão.

Para encerrar, os artistas perguntaram qual música o público gostaria de ouvir. Os fãs pediram para cantar “LOCO” novamente e o pedido foi prontamente aceito. Antes deixarem o palco, eles ainda cantaram “SAUCIN’” mais duas vezes.

Outras atrações

O Palco Mundo também recebe Hwasa, às 19h; Alok, com o espetáculo "Keep Art Human", às 21h20; e Stray Kids, à 0h05. No Palco Sunset, ainda se apresentam Os Garotin com Duquesa, às 17h50; PJ Morton, às 20h10; e Jamiroquai, às 22h45.

No New Dance Order, a programação reúne Anna, às 21h05; Departamento, às 22h; OMIKI, à 0h; e Neelix, à 1h. O Espaço Favela terá Puterrier e MC Carol, às 16h50; e MC Cabelinho com TZ da Coronel, às 19h10.