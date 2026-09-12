Stray Kids fazem o Palco Mundo ferver e fãs proporcionam espetáculo





A todo momento os oito integrantes do conjunto conversavam com os fãs. Bang Chan chegou a formular algumas frases em português, levando os fãs a loucura. O grupo ainda cantou o refrão da música "Ai se eu te pego", do Michel Teló, sendo acompanhado em alto e bom som pela pista.



Se a estreia do K-pop já havia se mostrado um sucesso por parte do Rock in Rio, o Stray Kids deixou claro o porquê foi escolhido como headliner do quinto dia. A paixão dos fãs era evidente, mas o grupo conseguia manter a empolgação em alta com batidas eletrônicas pesadas, como exemplificam as músicas "Thunderous" e "Chk chk boom".



Outros sucessos do repertório apresentaram vocais harmoniosos, como "Run it". Em um primeiro momento, essa parece ter sido a música mais entoada pelo público, por mais difícil que seja tecer comparações. Outros destaques que ferveram a pista foram "Miroh", "LALALA" e "Divine".



Considerado o maior sucesso do grupo, "This & That" tocou em dois momentos, incluindo o encerramento da apresentação. Antes de música final, Bang Chan perguntou qual hit os fãs gostariam de ouvir e o coro foi uníssono: "Hall of Fame". Sem dúvidas, o grande sucesso da noite foi o público.



Stray Kids se formou em 2017, em um reality show estrelado Bang Chan e produzido pela JYP Entertainment. Com nove álbuns consecutivos estreando em 1º lugar na Billboard 200, o grupo soma mais de 100 milhões de ouvintes mensais no YouTube Music e mais de 10 milhões no Spotify. Além Bang Chang, o conjunto ainda conta com Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N. e Seungmin.



quinto dia de Rock in Rio encerrou com chave de ouro. O Palco Mundo, que estava lotado desde o início da tarde desta sexta-feira (11), ferveu com o show do Stray Kids. A cada música, os STAYs - como são conhecidos os fãs do grupo - cantavam ainda mais alto. O tamanho do público e o alto volume impressionaram até mesmo o vocalista Bang Chan. "É muita gente! Eu não conseguiu ver o fim dessa galera. Vocês são os melhores", comentou.A todo momento os oito integrantes do conjunto conversavam com os fãs. Bang Chan chegou a formular algumas frases em português, levando os fãs a loucura. O grupo ainda cantou o refrão da música "Ai se eu te pego", do Michel Teló, sendo acompanhado em alto e bom som pela pista.Se a estreia do K-pop já havia se mostrado um sucesso por parte do Rock in Rio, o Stray Kids deixou claro o porquê foi escolhido como headliner do quinto dia. A paixão dos fãs era evidente, mas o grupo conseguia manter a empolgação em alta com batidas eletrônicas pesadas, como exemplificam as músicas "Thunderous" e "Chk chk boom".Outros sucessos do repertório apresentaram vocais harmoniosos, como "Run it". Em um primeiro momento, essa parece ter sido a música mais entoada pelo público, por mais difícil que seja tecer comparações. Outros destaques que ferveram a pista foram "Miroh", "LALALA" e "Divine".Considerado o maior sucesso do grupo, "This & That" tocou em dois momentos, incluindo o encerramento da apresentação. Antes de música final, Bang Chan perguntou qual hit os fãs gostariam de ouvir e o coro foi uníssono: "Hall of Fame". Sem dúvidas, o grande sucesso da noite foi o público.Stray Kids se formou em 2017, em um reality show estrelado Bang Chan e produzido pela JYP Entertainment. Com nove álbuns consecutivos estreando em 1º lugar na Billboard 200, o grupo soma mais de 100 milhões de ouvintes mensais no YouTube Music e mais de 10 milhões no Spotify. Além Bang Chang, o conjunto ainda conta com Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N. e Seungmin.

Fãs vieram de longe para acompanhar ao Stray Kids



Uma multidão se aglomerou na entrada da Cidade do Rock, ainda nas primeiras horas da manhã de sexta, com objetivo de garantir um espaço próximo à grade. O gerente de vendas Paulo Igor, de 22 anos, saiu de Juazeiro do Norte, no Ceará, apenas para acompanhar seu grupo favorito, Stray Kids, e chegou às 5h da manhã.



"Teve um momento em que passei por uma operação e fiquei acamado por um tempo, então passei a consumir muito o conteúdo deles. Desde então, faz cerca de dois anos, acompanho tudo deles. Cheguei na fila por volta das 5h da manhã", conta.



Da Região Norte, o designer Breno de Souza, de 28 anos, saiu de Manaus, capital do Amazonas, para assistir ao show.



"Eu já escuto K-Pop há bastante tempo, desde 2013. O Stray Kids foi mais um dos boygroups que eu conheci. Fui acompanhando cada vez mais, não só a música, mas também outros conteúdos deles, e fui gostando, criando carinho pelos membros", relatou Breno.



Também teve quem veio de outro país para acompanhar o grupo de K-pop. A paraguaia Sandra, de 56 anos, veio ao Brasil apenas com o intuito de acompanhar o Stray Kids.



"Eu conheci o grupo através da moda, teve um tapete vermelho da Met Gala onde os conheci e gostei da música, do visual e do som, que é bastante diferente dos demais. Eles experimentam muito. Meu marido me acompanha nas minhas aventuras", disse ela.

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