Giovanna Ewbank e Titi fizeram um 'arrume-se comigo' para show do Stray Kids no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank e Titi fizeram um 'arrume-se comigo' para show do Stray Kids no Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2026 09:44

Rio - Giovanna Ewbank e Titi se prepararam juntas para assistir ao show do Stray Kids no Rock in Rio , nesta sexta-feira (11). Em um "get ready with me" (arrume-se comigo), Titi assumiu a missão de transformar a mãe em fã do grupo sul-coreano por um dia. "Eu resolvi transformar a minha mãe em Stay só por um dia. Ela vai ter que aguentar", brincou.







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A preparação aconteceu depois de um imprevisto na viagem. Giovanna contou que teve o voo cancelado, precisou embarcar em outro avião e deixou as malas para trás. Ainda assim, garantiu que queria entrar no clima da apresentação. "Eu tenho que ir realmente assim para curtir como uma Stay. O que uma Stay não pode deixar de fazer?", perguntou à filha.



Titi, então, apresentou alguns dos itens para completar a experiência, como pulseirinha e os SKZOO, personagens ligados aos integrantes da banda. Durante a conversa, mãe e filha também revelaram seus favoritos. "Hyunjin é o meu crush no Stray Kids", contou Giovanna. "O Felix é o da Titi", completou. A preparação aconteceu depois de um imprevisto na viagem. Giovanna contou que teve o voo cancelado, precisou embarcar em outro avião e deixou as malas para trás. Ainda assim, garantiu que queria entrar no clima da apresentação. "Eu tenho que ir realmente assim para curtir como uma Stay. O que uma Stay não pode deixar de fazer?", perguntou à filha.Titi, então, apresentou alguns dos itens para completar a experiência, como pulseirinha e os SKZOO, personagens ligados aos integrantes da banda. Durante a conversa, mãe e filha também revelaram seus favoritos. "Hyunjin é o meu crush no Stray Kids", contou Giovanna. "O Felix é o da Titi", completou.

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Na hora de montar os looks, Giovanna apostou em um vestido vermelho com busto de renda preta. Por cima, acrescentou um casaquinho preto de mangas longas e completou a produção com botas de cano alto, boné bege e uma bolsa preta decorada com um SKZOO.



Titi escolheu uma camiseta branca estampada do grupo sobre uma blusa branca de renda e mangas longas. A produção ainda contou com minissaia xadrez escura, meias brancas, sapatos pretos de solado robusto e boné em tons de branco e rosa.



Além do visual, o conforto também entrou na escolha das peças. "O sapato tem que ser confortável", reforçou Giovanna ao mostrar a bota que definiu como "velha de guerra".



Com as duas prontas, Giovanna quis saber se havia passado na avaliação da filha. "E aí? Tô uma Stay?", perguntou. "Tá uma Stay", aprovou Titi. A apresentadora ainda entrou na brincadeira ao se definir como "Mama Stay": "Titi Stay e Mama Stay?".



O Stray Kids se apresentou como headliner do Palco Mundo nesta sexta-feira (11), no primeiro dia do Rock in Rio dedicado inteiramente ao K-pop.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro

