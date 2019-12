Nina Vilardi estreia no Fashion Mall

Atriz, roteirista e diretora, Nina Vilardi lança nesta terça-feira duas novas produções de sua autoria e direção. As peças "Me Imagine" e "O fantástico mundo da hipocrisia" serão apresentadas a partir das 20 horas, no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, Zona Sul do Rio.



"Me imagine" retrata a vida de um de grupo de adolescentes que encontra o lugar ideal para viverem seus sonhos mais loucos e tem no elenco Anita Marzo, Beatriz Parente, Duda Flores, Duda Salles, Júlia Perez, Nicolas Mendes e Paulo Almeida.



"O Fantástico mundo da hipocrisia" narra o dia dia de uma família muito feliz. O texto apresenta reflexões sobre o mundo das aparências e o grande abismo que se revela ao compararmos vidas virtuais à realidade na prática. A supervisão é de Bia Oliveira e a produção de Elenco Vip e Coletivo Biarte. No elenco estão Carolina Ronsoni, Duda Salles, Emanuelle Vidal, Gabriel Quintella, Gabriel Soria, Jaum, Luigi Pato, Robson Mendes, Vitoria Lorruama e Vivian Gomes. O ingresso custa R$ 25 (meia-entrada).