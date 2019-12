DJ Braga é atração de festa de Réveillon no Rio

A Festa Planet White Party que será realizada no sábado (28), é a última do ano para comemorar a virada em grande estilo com uma mega tirolesa, trazendo ainda mais emoção e aventura no Espaço Hall, no Rio. Dj Braga estará presente para comandar a festa com o seu mega show 'O Baile do Braga, trazendo o melhor dos ritmos para agitar a pista. Aos 18 anos, Braga é o novo queridinho das baladas mais curtidas do Rio de Janeiro.