Diversos - Caxias Shopping promove tarde de brincadeiras para as crianças

Rio - Criatividade e diversão esperam a criançada para o primeiro fim de semana de 2020 no Caxias Shopping. Brincadeiras como estátua, dança da cadeira, vivo e morto, coelho sai da toca e bola ao ar serão coordenadas, neste sábado, para os pequenos por uma equipe de lazer do SESI. A proposta é despertar, por meio das atividades de recreação, o lado mais lúdico e expressivo de todas as crianças.

CAXIAS SHOPPING. Rodovia Washington Luiz 2895, Duque de Caxias. Amanhã, das 16h às 18h. Entrada gratuita. Classificação etária: Livre.