Diversos: Veja programação de atividades para o fim de semana

Somos Todos Latinos

Uma festa latina cheia de ritmos e sabores vai esquentar o clima hoje, às 21h, na Fundição Progresso. A tradicional casa da Lapa, no Centro do Rio, vai ter uma noite de salsa, carimbó, guitarrada, merengue, mambo, reggaeton, tecnobrega e cumbia, entre outros estilos. La Tambora Candombe, Alexis Graterol e Noites do Norte comandam a festa, que tem ingressos a R$ 30. A entrada só pode ser paga em espécie, e o consumo de alimentos e bebidas pode ser feito com cartões. FUNDIÇÃO PROGRESSO. Rua dos Arcos 24, Lapa - Centro. Hoje, a partir das 21h. Ingressos: R$ 30. Classificação etária: 18 anos.

Mostra Fellini

A virada do ano dá a oportunidade aos frequentadores do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de assistirem a diversos filmes do diretor italiano Federico Fellini. A mostra homenageia os 100 anos de nascimento do cineasta, comemorados em 20 de janeiro de 2020. A retrospectiva tem curadoria de Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida, e apresenta 24 títulos, desde o filme de estreia de Fellini até o último deles. CCBB. Rua Primeiro de Março 66, Centro. Sessões a partir das 15h30, de quarta a segunda-feira. Verificar programação completa em: https://bit.ly/2T1hBLf. Entrada gratuita. Classificação etária: verificar cada sessão.

Musical 'Vira, vira, volta'

O musical 'Vira, vira, volta', dirigido por Marcos França, estreia temporada amanhã no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, às 11h. O espetáculo infantil tem texto de Renata Mizrahi e narra a história dos irmãos Gael e Marina, que precisam lidar com as emoções e experiências da repentina separação dos pais. A nova temporada vai até 16 de fevereiro, com ingressos que custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). PARQUE DAS RUÍNAS. Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa. Sábado e domingo, às 11h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Classificação etária: Livre. Até 16 de fevereiro.

Raduan Circus

O Shopping Jardim Guadalupe recebe, até o dia 3 de fevereiro, o Raduan Circus. O espetáculo tem momentos de interação com a plateia, além de shows de trapezistas, malabaristas, equilibristas, acrobatas, palhaços, globo da morte e muito mais. Personagens como Os Transformers, Baby Shark e Elsa, do Frozen, também marcam presença no circo. A atração vai ficar localizada no estacionamento do shopping, e os ingressos custam a partir de R$ 15. SHOPPING JARDIM GUADALUPE. Avenida Brasil 22.155, Guadalupe. Quintas e sextas, às 20h30. Sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. Ingressos: de R$ 15 a R$ 60. Classificação etária: Livre.