Show: tem Bloco da Preta no Circo Voador

Rio - E lá vem Preta Gil no Verão do Circo Voador, com seu 'Bloco da Preta'. A cantora comanda o evento há dez anos e retorna amanhã para a lona da Lapa com um repertório que inclui estilos musicais como axé, pagode, sertanejo, rock e samba. O bloco comandado pela cantora já é uma tradição do Carnaval carioca, e em 2019 passou pela primeira vez por São Paulo.





Circo Voador. Arcos da Lapa s/nº, Lapa (2533-0354). Amanhã, às 22h. R$ 80 a R$ 120 (estudantes, maiores de 65 anos e pessoas com um quilo de alimento não-perecível pagam meia-entrada).