Fim de semana tem roteiro com eventos do pré-Carnaval

Rio - Faltando pouco menos de um mês para o carnaval, as escolas de samba e blocos de rua do Rio já se organizam para celebrar a festa mais esperada do ano. Amanhã, o Bloco Exagerado, que desfila ao som de Cazuza, realiza um show especial (R$ 40) na sede do Cordão da Bola Preta e recebe a cantora Marina Lima, que era amiga do cantor.

"Eu já queria ter participado de qualquer homenagem, bloco, show pro Cazuza, só que o fato de morar em São Paulo dificulta. Então essa foi a oportunidade que eu achei pra poder cantar o Cazuza, lembrar o Cazuza, homenagear o Cazuza inusitadamente em um bloco de carnaval. Eu acho que vai ser o máximo!", celebra Marina, que é apoiada pelo idealizador e produtor do bloco, Rafael Braga.

"É muito importante para o bloco receber essas pessoas que estiveram ao lado do Cazuza. Infelizmente eu e boa parte das pessoas que tocam no bloco não pudemos participar muito, ou nada, da vida dele. Já temos o Guto Goffi com a gente, como padrinho do bloco; já tivemos o George Israel e agora temos a Marina. Isso dá credibilidade ao nosso trabalho e nos faz sentir um pouco mais íntimos do nosso ídolo. Acho que estamos no caminho certo", comemora o produtor do evento.

No domingo, é a vez do bloco Tambores de Olokum, que tem como referência a linguagem do candomblé, ensaiar no Aterro do Flamengo.

Agremiações

As escolas de samba do Rio também montaram uma programação especial para o fim de semana. A bateria da Mangueira se une ao Bloco Quizomba (a partir de R$ 30) e se apresentam hoje, no Circo Voador, na Lapa. Já a Portela, recebe a bateria da Grande Rio na quadra da escola para mais uma edição do ensaio-show (R$ 15).

Amanhã, a Mocidade Independente de Padre Miguel recebe a festa Divas in Concert com a presença de Sandra de Sá e Elza Soares, que se unem à bateria da Verde e Branco. Quadra da Mocidade (R$ a partir de 20).

>> Eventos

