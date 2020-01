Teatro: Estreia hoje 'O Errado que Deu Certo', stand up de Sérgio Mallandro

Rio - Estreia hoje, no Teatro XP Investimentos, no Leblon, o stand up comedy 'O Errado que Deu Certo', estrelado por Sérgio Mallandro.

No espetáculo, o consagrado comediante que fez sucesso nos anos 1980 conta as mais recentes histórias de sua carreira e de sua vida, sem deixar de lado as já clássicas situações que viveu ao lado de seu padrasto General e de diversas celebridades como Xuxa, Marlene Mattos, Wagner Monte, Maradona, Jorge Benjor e Silvio Santos.

Um show de comédia que promete ir além do tradicional "glu glu, ié ié" e conta com a participação da plateia.

SERVIÇO:



Local: Teatro XP Investimentos

Endereço: Av. Bartolomeu Mitre, 1110-B - Leblon - Rio de Janeiro/RJ

Horário: Sextas e sábados às 21h e Domingos às 20h

Abertura dos portões: 1h30 antes do espetáculo

Classificação etária: 18 anos