Diversos: Tap In Rio encerra temporada 2020

Rio - O evento de sapateado Tap In Rio encerra sua temporada 2020 neste fim de semana com dois eventos. Tem o espetáculo 'Partido', que acontece hoje em Ipanema, e é apresentado pelo sapateador Leo Sandoval com participação do compositor Gregory Richardson. E amanhã a festa Jam Session, de fim de evento no Espaço Olho da Rua, em Botafogo, com palco aberto ao público.

Partido. Rua Prudente de Morais 824, Ipanema. Hoje, às 20h. R$ 50 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada). Olho Da Rua. Rua Bambina 6, Botafogo. Amanhã, às 20h. R$ 25.