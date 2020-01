Diversos: CCBB recebe oficina de criação

Rio - O CCBB oferece, de hoje a domingo, a oficina 'Lugar de Criação', inspirada no trabalho do artista indígena Denilson Baniwa, que contribui à exposição "Vaivém". Será oferecido aos participantes um banco de imagens coletadas em jornais, exposições e arquivos que, aliado a memória do público, vai ajudar a criar diversas colagens sobre a história do Brasil na perspectiva dos povos indígenas.

CCBB. Rua Primeiro de Março 66, Centro. Hoje, amanhã e domingo, das 11h às 13h e das 15h às 17h. Entrada gratuita. Classificação etária: Livre.