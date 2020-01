Show: Paulinho da Viola faz show 'Na Madrugada' no Circo

Rio - Tem Paulinho da Viola amanhã no Circo Voador. O cantor leva para a lona o seu show 'Na Madrugada', em que revê músicas do seu repertório que estavam fora dos set lists há vários anos, e ainda mistura alguns sucessos, além de incluir uma parte instrumental em homenagem ao seu pai, o violinista César Faria, do grupo Época de Ouro, que completaria 100 anos em 2019. Paulinho também comemora seus 50 anos de carreira.



Circo Voador. Arcos da Lapa s/n, Lapa (2533-0354). Amanhã, às 22h. R$ 140 (estudantes, maiores de 65 anos e pessoas com um quilo de alimento não-perecível pagam meia-entrada).