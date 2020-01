As areias do Posto 10, em Ipanema, Zona Sul do Rio, vão receber diversas atrações musicais nesse fim de semana. Dentro do projeto Verão Tim, amanhã tem show de Gloria Groove e Johnny Hooker.

No domingo, Martinho da Vila levará todo o seu lendário cancioneiro para o fim de tarde na praia. O show terá um momento exclusivo, criado e ensaiado para o Verão TIM, com a participação especial do rapper Criolo.