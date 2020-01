Armazém 1B recebee, neste sábado, festa 'Qual foi, mané?'

O Pier Mauá promove uma série de atividades culturais, sociais e de lazer, que vão ser acessíveis a todos neste verão. Batizado como 'Pier On', o Armazém 1B será transformado em um espaço versátil. As celebrações começam neste sábado, às 20h, com a festa 'Qual foi, mané?', gratuita para todo o público. Além da festa, alguns ensaios de escolas de samba e diferentes tipos de oficinas serão oferecidas até 7 de março, quando encerram as atividades.

Armazém 1B. Rua Rodrigues Alves 10, Praça Mauá, Centro. Sábado, a partir das 20h. Entrada gratuita.