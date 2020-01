Diversos: Feira Sustentável chega na Lapa

Rio - A sexta edição do Mercado Fundição Sustentável - Feira de Cultura e Agroecologia - promovida pela Fundição Progresso pelo do Mercado Fundição, será realizada neste sábado, das 11h às 20h. A iniciativa leva todo material aos consumidores direto da mão dos produtores, de uma forma que conscientize e promova contato com arte, cultura, tecnologia, educação ambiental e ecologia. Durante a feira serão realizadas intervenções artísticas de dança, circo, poesia e música.

FUNDIÇÃO PROGRESSO. Rua dos Arcos, 24. Sábado, das 11h às 20h. Entrada gratuita.