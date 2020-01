Diversos - Carnaval na Lavradio

Rio - A Feira do Lavradio entra no clima da cidade e organiza, neste sábado, uma edição de pré-carnaval, com arte, samba e moda. Quem puxa o dia de alegria é o músico e compositor Enzo Belmonte, às 16h30, no espaço montado em frente à Praça Emilinha Borba, na esquina da Rua do Lavradio com Rua do Senado. Além dos 400 expositores, lojas e restaurantes nos arredores da feira também ficam abertos para visitantes.

FEIRA DO LAVRADIO. Rua do Lavradio, entre a Avenida Mem de Sá e a Avenida Visconde do Rio Branco, Centro. Sábado, das 10h às 19h. Entrada gratuita.