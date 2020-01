Quero mais!: confira programas de fim de férias, alguns deles bem refrescantes

Rio - As férias estão chegando ao fim e o verão, que já está aí desde o fim de 2019, tem mostrado bastante para o que veio nas últimas semanas. E como está fazendo muito calor, o que muitas crianças e adolescentes querem na hora da diversão são espaços abertos, piscinas e (por que não?) lugares refrigerados para todo mundo se soltar. Tem um espaço bem congelante rolando lá no Via Parque, por sinal. O Alaska Neve vai até abril levando as crianças para conhecer aventuras congelantes. Trata-se de um parque temático, em uma área de 100m² e temperatura com sensação térmica de -15ºC, onde é possível ter várias experiências com neve de verdade. A atração já passou por vários países, como os Estados Unidos, França e Colômbia. Quem quiser conhecer algo próximo do mundo do gelo, pode ficar de olho também no Shopping Tijuca, que tem como tema para o fim de semana o filme 'Frozen II'. A ideia é que as crianças se sintam um pouco numa das cenas da produção. Para refrescar Se a ideia é cair na água e se refrescar, o que não faltam são opções. Os tradicionais Piscinão de Ramos e Parque Madureira estão aí mesmo, com entrada franca, para pais e filhos - sendo que no Parque ainda tem a chamada Prainha de Rocha Miranda, além das cascatas, e de um projeto de colônia de férias do Sesc que rola no domingo com muitas brincadeiras e oficinas para as crianças. Lugares como o Hostel Braz, no Recreio, e o hotel Hode Luã, em Guaratiba, também são ótimas opções, além da Piscina do Mikita, em Duque de Caxias, que aceita entrada de alimentos e de cadeiras de praia. Comida! O NorteShopping, por sua vez, inaugurou a primeira praça de alimentação infantil do Brasil. O espaço tem mobiliário específico para a garotada, com mesas e cadeiras adaptadas para famílias com crianças, nos nichos com casinha e no lounge. Na decoração, ilhas de grama sintética e árvores iluminadas. Para a recreação, há brinquedos que estimulam a criatividade e o desenvolvimento, como a teia de elástico, túnel suspenso de rede e brinquedos musicais.



"Nosso processo de revitalização tem trazido as tendências do shopping do futuro para as famílias da Zona Norte do Rio, apostando em espaços mais completos de convivência, lazer e entretenimento. Somos pioneiros nessa iniciativa e seremos cada vez mais um destino que vai muito além das compras", diz Luiz Muniz, superintendente do shopping.





Programação

ZONA NORTE



CARAVANA CARIOCA

A próxima parada da Caravana Carioca de Férias 2020 será na VILA OLÍMPICA COMPLEXO DO ALEMÃO, em Ramos, zona norte do Rio. O comboio fecha mais um ano da ação com atividades esportivas e culturais oferecidas gratuitamente, das 9h às 14h. Os interessados deverão comparecer à Vila Olímpicas e inscrever. Os participantes receberão lanche. Estrada do Itararé 526, Ramos. Hoje, das 9h às 14h. Entrada gratuita.



COMIDA!

O NORTESHOPPING inaugurou o primeira área de alimentação infantil do Brasil. O local tem mobiliário específico para garotada: todas as mesas e cadeiras são adaptadas para famílias com crianças, tanto nos nichos com casinha, quanto no lounge. Na decoração, ilhas de grama sintética e árvores iluminadas. Já na área de recreação, brinquedos como a teia de elástico, túnel suspenso de rede, brinquedo musical e jogos na parede. Avenida Dom Hélder Câmara 5.474, Cachambi (3315-4300).



CONGELANTE

As férias no SHOPPING TIJUCA tem como tema para este fim de semana o filme ‘Frozen II’. Dois espaços para tirar fotos com a princesa Anna e Olaf estarão disponíveis para que as crianças possam se sentir em uma das cenas do filme, e ainda em outro cenário com os personagens Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e o Sven. Avenida Maracanã 987, Tijuca. Hoje e sábado, dàs 10h às 22h, domingo das 13h às 21h. Entrada gratuita.



TRADIÇÃO

O tradicional PISCINÃO DE RAMOS é lazer e refresco garantido para enfrentar o calor do Rio de Janeiro. É preciso verificar a qualidade da água com antecedência. Guanabara S/n, Ramos. De terça a domingo, das 8h às 21h. Entrada gratuita. E tem também o PARQUE MADUREIRA com as cascatas e a chamada Prainha de Rocha Miranda, sempre com entrada franca de 5h às 22h. E o local ainda tem colônia de férias do Sesc, com brincadeiras e oficinas, neste domingo de 15h às 17h (inscrições na hora no parque). Rua Soares Caldeira 115, Madureira.



CENTRO



ARTE E EDUCAÇÃO

O CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL prepara o primeiro fim de semana de fevereiro com atividades artísticas e educativas. No sábado, às 10 horas, professores e educadores participar do Curso Transversalidades, sobre arte e deficiência visual. No mesmo fim de semana, no sábado e domingo, tem a oficina Lugar de Criação - Eu faço meu brinquedo – Jogos de linguagens. Neste Lugar de Criação o público infantil participará de um jogo de composição, leitura de linguagens secretas e inventadas com códigos que, como os hieróglifos do Antigo Egito, poderão escrever mensagens. Rua Primeiro de Março 66, Centro. Sábado, às 10h. A oficina ocorre no sábado e domingo, de 11h as 13h e de 15h as 17h. Entrada gratuita.



ZONA OESTE



ALASKA NEVE

A atração do VIA PARQUE SHOPPING é um parque temático, em uma área de 100m² e temperatura com sensação térmica de -15ºC, onde é possível ter várias experiências com neve de verdade. A criançada poderá ver, tocar e sentir a neve, em atrações como o escorregador congelado, brincadeiras com bolas de neve e ainda montar autênticos bonecos. Avenida Ayrton Senna 3.000. A partir de fevereiro: seg a sex: 14h às 21h. Sáb: 10h às 22h. Dom e feriados: 12h às 21h. R$ 80 (entrada inteira) para 30 minutos de diversão e inclui o empréstimo de jaqueta e de luvas térmicas, disponíveis nos tamanhos para crianças e adultos. Crianças menores de quatro anos não pagam.



DESENHOS ANIMADOS

A criançada poderá conhecer, no domingo, no RECREIO SHOPPING, os personagens Alvin e Ladybug no Recreio Shopping. O encontro será no espaço Circuito Mundo Gloob, das 16h às 20h, mediante a distribuição de pulseiras a partir das 15h30. Av. das Américas 19.019, Recreio dos Bandeirantes. Domingo, a partir das 15h30. Entrada gratuita.



DIA DE PISCINA

O hotel HODE LUÃ disponibiliza um pacote para interessados que queiram passar o dia nas dependências do lugar e desfrutar de campo de futebol, piscina, quadras de vôlei e outros espaços. Bebidas, almoço e material de pesca não estão inclusos no preço. Av. Gaspar de Lemos 1.101, Guaratiba. Sábado e domingo, das 9h às 17h. Ingressos: Antecipados R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na hora R$40 (inteira) e R$20 (meia). Almoço: R$30 (crianças acima de 12 anos).



MUNDINHO KIDS

A Semana dos Contos de Fada chega ao SHOPPING METROPOLITANO BARRA, no espaço Mundinho Kids. Hoje, as crianças vão se divertir com as oficinas de dedoches. Já no sábado, a diversão fica por conta do oficina de slime. Domingo fecha o fim de semana com oficina de maquiagem às 16h e Espetáculo do Mágico de Oz às 18h. Avenida Embaixador Abelardo Bueno 1300, Jacarepaguá. Hoje, amanhã e domingo, das 16h às 19h. Entrada gratuita.



PORTAS ABERTAS

O HOSTEL BRAZ, no Recreio, abre as portas das suas acomodações para não hóspedes que desejem utilizar a piscina em dias de muito calor. Churrasqueira e sinuca também estão abertas aos visitantes. Toalhas disponíveis por um aluguel de R$ 10. Rua FW 74, Recreio dos Bandeirantes. Todos os dias, de 13h às 20h. Diária: R$40, com agendamento necessário para grupos acima de 10 pessoas.



PARA MONTAR E BRINCAR

O VIA PARQUE SHOPPING recebe a Casa Lego, com esculturas feitas com as pecinhas e espaços para as crianças brincarem. Avenida Ayrton Senna 3.000. De hoje a domingo, 14h às 20h. Entrada gratuita.



CARNAVAL

Na primeira quinzena de fevereiro e todos os fins de semana, o WESTSHOPPING vai promover oficinas diversas para incentivar a criançada a produzir seus próprios adereços A estreia fica por conta da Oficina de Chapéu Alegórico, amanhã. No domingo, será a vez da Oficina de Máscara. West Shopping. Estrada do Mendanha 555, 2º piso, Campo Grande.



BAIXADA FLUMINENSE



FIM DE FÉRIAS

No evento 'Férias Divertidas', no SHOPPING GRANDE RIO, oficina de pipas para as crianças usarem a criatividade. A participação é por ordem de chegada e as atividades são destinadas a todas as idades. É necessária a presença de um responsável maior de idade com a criança. Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti (2430-5111). De segunda a sexta-feira, a partir das 16h, a partir do dia 6.



REFRESCANDO

A PISCINA DO MIKITA, em Caxias, está aberta ao público neste fim de semana. O local aceita entrada de alimentos e de cadeiras de praia. Rua Urbano Duarte 38, Duque de Caxias. De terça-feira a domingo, das 9h30 às 18h. Ingressos: De terça a sexta-feira: R$10. Sábado e domingo:R$15. Crianças de 3 a 12 anos: R$5.



SHOW

BFF GIRLS

O trio, sucesso entre o público teen, faz três shows durante o fim de semana. Hoje, tem apresentação das cantoras do hit 'Meu Crush' no VILLAGEMALL (jardins, portaria F). Amanhã, as garotas vão ao BARRASHOPPING (primeiro piso do New York City Center). Domingo, no PARK SHOPPING CAMPO GRANDE (entre as lojas Renner e Leader, piso L2). Às 17h (BarraShopping e VillageMall) e 18h (ParkShoppingCampoGrande). VillageMall. Av. das América, 3.900. Barra da Tijuca. BarraShopping. Av. das Américas 4.666, Barra da Tijuca. ParkShoppingCampoGrande. Estrada do Monteiro 1.200, Campo Grande.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia