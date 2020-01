Show: Festival Spanta encerra temporada com Ludmilla, Emicida e outros

Rio - O festival Spanta volta amanhã à Marina da Glória para o quarto e último dia do evento, e traz uma série bastante variada de atrações. Ludmilla (comemorando o sucesso de novidades como 'Verdinho'), Djavan, Emicida, Rael, Gaab, Xande de Pilares, Bloco da Favorita, Fogo & Paixão, Monarco, Luiz Caldas, as baterias do Salgueiro e da Grande Rio, além da Roda do Spanta e Spantosa Bateria, dividem-se em três palcos, durante nada menos que dez horas de festa.



Marina da Glória. Avenida Infante Dom Henrique s/nº, Glória. Amanhã, às 16h. R$ 220 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).