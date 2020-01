Show: Rincon Sapiência no Circo Voador

Rio - O rapper Rincon Sapiência está de volta hoje ao Circo Voador para lançar seu novo CD, 'Mundo Manicongo: Dramas, Danças e Afroreps’. O rapper vai agitar a tradicional lona da Lapa com a participação do baiano Hiran e da carioca Lellê, que divide duas canções com ele no álbum. "O Rio é historicamente, com o samba e o funk, um lugar com o qual sempre estive conectado", conta ele, que faz questão de inserir em seus shows outros elementos da cultura hip hop, como a dança. "Se formos para trás na cultura do hip hop, essa sempre foi nossa forma de conversação", explica.



Circo Voador. Arcos da Lapa s/nº, Lapa (2533-0354). Hoje, às 22h. R$ 80 a R$ 120 (estudantes, maiores de 65 anos e pessoas com um quilo de alimento não-perecível pagam meia-entrada).