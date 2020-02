Teatro: Monólogo 'Dentro' fica em cartaz nesse fim de semana

Rio - Nos dias 08 e 09 de fevereiro (sábado e domingo às 20h) o monólogo DENTRO, com dramaturgia de Diogo Liberano, direção de Natássia Vello e atuação de Laura Nielsen, se apresenta dentro da programação do Solos Mostra de Monólogos Teatrais, que acontece no Espaço Lunático (Rua Visconde de Carandaí, 06 - Jardim Botânico). A montagem – que celebrou os 10 anos de existência da companhia Teatro Inominável – apresenta a história de Leonor, uma mulher de 40 anos que se reencontra com suas falecidas antepassadas para tomar uma xícara de café.

Serviço:



DENTRO



Quando: 08/02 e 09/02



Hora: 20h



Ingresso: R$ 50,00 / R$ 25,00



Local: Espaço Lunático: Rua Visconde de Carandaí, 06 - Jardim Botânico



Contato: 21 97604-7442



Duração: 70 minutos



Faixa etária: 16 anos.



* Promoção vizinhança: moradores do Jardim Botânico têm desconto apresentando comprovante de residência ( pagam R$ 20)