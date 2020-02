Oscar 2020: Quem será que leva?

Rio - No próximo domingo, acontece a 92ª edição do Oscar, cerimônia que premia as produções cinematográficas que mais se destacaram no último ano. A festa, que acontece em Los Angeles, nos EUA, é transmitida no Brasil pela Globo, depois da formação de paredão do 'BBB 20'.

Ao todo, a premiação é dividida em 24 categorias, mas o destaque sempre gira em torno dos prêmios mais badalados como Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator (principal e coadjuvante), Melhor Atriz (principal e coadjuvante), Melhor Roteiro (original e adaptado), Melhor Animação e Melhor Filme Internacional.

Esse ano, no entanto, vale a pena ficar de olho na categoria Melhor Documentário, porque é a única chance do Brasil levar uma estatueta para casa. A concorrente é Petra Costa com 'Democracia em Vertigem', filme que mostra o contexto político e social brasileiro na época do impeachment de Dilma Rousseff.

Favoritos

Além da percepção do público, os favoritos a ganhar as premiações geralmente são os vencedores de outros prêmios como Critics' Choice Awards, BAFTA e Globo de Ouro. Neste ano, já há apostas para os principais nomes.

Na categoria melhor filme, os mais cotados são '1917', que tem a direção cuidadosa e inovadora de Sam Mendes, 'Era uma Vez em... Hollywood', filme de Tarantino com Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, e 'Parasita', filme coreano que ganhou reconhecimento no mundo todo.

Filmes ainda podem ser vistos

Por conta da premiação, filmes bem cotados como 'Coringa' e 'Era uma Vez em... Hollywood' reestrearam em alguns cinemas, mas também pode ser alugado em serviços do Google e YouTube. Os longas das principais categorias permanecem em cartaz, como é o caso de '1917', que foi indicado 10 vezes. 'O Irlandês', 'História De Um Casamento', 'Dois Papas' e até 'Democracia Em Vertigem' podem ser assistidos na Netflix.