Terreirão do Samba abre temporada 2020 com Péricles e Alcione

O Carnaval está aí, e não está só na Sapucaí. Ele está na cidade inteira, nas esquinas, nos bares, nos blocos e em vários lugares. E não está apenas no estilo musical tocado (samba, marchinhas) como também no espírito dos locais. Lugares como o mitológico Renascença e até mesmo a Cidade das Artes abrem espaço para os dias de folia que estão chegando aí. E o Terreirão do Samba, cuja festa tradicional de Carnaval retorna este ano, será ocupado de hoje ao próximo sábado (dia 29), com vários shows.

O Terreirão, por sinal, é um dos lugares que fazem jus ao nome: só nomões do samba e do pagode estarão na casa, sempre com dois shows completos de grandes artistas do estilo. Logo na abertura, Alcione e Péricles prometem botar o público para sambar com seus sucessos. A marrom, que está sempre vivendo em clima de comemoração (seus 70 anos de carreira ainda rendem shows de sucessos e vários projetos ainda em curso), dá uma ideia de como será sua apresentação.

"Época de carnaval, de muita festa, esse é o espírito deste show de estreia do Terreirão. O show terá essas características para que possamos interagir, ainda mais, com o público. Cantarei alguns dos sucessos da minha carreira, alguns sambas de enredo consagrados, que marcaram época. Principalmente da minha Mangueira. E o samba deste ano da Estação Primeira, naturalmente", conta.

Péricles está em plena turnê do DVD 'Mensageiro do Amor', que une inéditas a sucessos. Para ele, o melhor é estar cantando no Rio de Janeiro em pleno Carnaval.

"Eu estou muito feliz e honrado com a chance de iniciar no Terreirão os shows do Carnaval 2020. Espero que seja uma apresentação em que todo mundo venha sambar com a gente, extravasar no Carnaval, mas principalmente, se emocionar. Essa é a grande expectativa", conta ele, que faz segredo de alguns detalhes da apresentação. "Ah, sobre o repertório, vão haver surpresas sim. Mas não posso falar!", brinca.

Prosseguindo nos próximos dias do Terreirão, duplas de shows individuais como Mumuzinho Belo (sábado), Ferrugem Suel (domingo), Sorriso Maroto Revelação (segunda) e Clareou Leci Brandão (terça) se apresentam.

"Já é uma tradição tocarmos no Terreirão essa época do ano. É uma energia incrível cantar lá. Estamos ao lado do coração do Carnaval, não tem como não ser fantástico. Esperamos todos lá pra pular, cantar, curtir e beijar na boca", avisa Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto.

Tem mais: a bateria do Terreirão, comandada por Mestre Odilon também estará em todos os dias da programação, acompanhada sempre por um intérprete convidado. Quem gosta mesmo de Carnaval se sentirá em casa, já que haverá um telão transmitindo ao vivo os desfiles das escolas de samba dos grupos de especial e de acesso. Na quarta, o Terreirão transmitirá também a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Logo depois, o espaço receberá shows dos grupos Bom Gosto e RDN. E vale citar que a entrada é bem acessível: R$ 20.

Na Barra

A Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, abre espaço para o Carnaval das Artes a partir de amanhã. Mas a receita não tem só samba e pagode, apesar da programação incluir o grupo Legado (de Rodriguinho e seu filho Gaab), Ferrugem, Sorriso Maroto e Belo logo na abertura. Ainda tem É O Tchan (domingo), Wesley Safadão (segunda), Melim (terça) e outros nomes variados.

"O carnaval do Rio é um dos mais famosos do mundo e poder fazer parte dessa grande festa popular é uma honra. A sensação é ótima", avisa o animado Wesley Safadão. Já Ferrugem enfatiza que, por ser no Rio, se sente em casa. "E ainda mais durante o Carbaval, que é a maior festa do mundo. Uma energia única", diz.



TERREIRÃO DO SAMBA

Hoje: Alcione + Péricles

Amanhã: Mumuzinho + Belo

Domingo: Ferrugem + Suel

Segunda: Sorriso Maroto + Revelação

Terça: Clareou + Leci Brandão

Quarta: Bom Gosto + RDN

Sexta 28 fev: Legado + Matheusinho

Sábado 29 fev: Dilsinho + Leandro Sapucahy

Em todos os dias, tem Bateria do Terreirão + Intérprete Convidado

Rua Benedito Hipólito 66, Praça Onze, Centro. 19h. R$ 20 (estudantes e maiores de 65 anos pagam meia-entrada).