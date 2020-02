Folia sem fim: os blocos que desfilam nesse fim de semana

Engana-se quem pensa que o Carnaval acabou: prepare-se para as ressacas dos três dias de folia. Em fim de semana de Desfile das Campeãs na Sapucaí, contamos mais de 30 blocos em vários cantos diferentes da cidade. Entre os blocos mais conhecidos que desfilam neste fim de semana, estão o Bloco da Anitta, que encontra o público amanhã, e o Monobloco, que desfila no domingo. Ambos, em dias diferentes, fazem os foliões acordarem bem cedo (às 7h) e se dirigirem ao mesmo lugar (a Rua Primeiro de Março, no Centro). O Monobloco vem em ritmo de dupla festa: além do Carnaval, o bloco liderado pelo cantor Pedro Luís está completando duas décadas de desfiles. Para marcar a data, a produção está preparando um abre-alas com 20 integrantes, cada qual levando uma bandeira branca com mensagens. Cada bandeira levada pelos integrantes simbolizará um ano dos carnavais do Monobloco. Além disso, a bateria vai reunir 250 batuqueiros sob o comando do maestro Celso Alvim — um recorde para o bloco.



Veja o roteiro.



HOJE

CONFETES E SERPENTINAS - Praça Doutor Raul Capello Barrozo, Pedra de Guaratiba, às 19h.





ZONA OESTE

VEM QUE EU TE ABRAÇO - Rua Cherburgo, Padre Miguel, às 14h.

É PEQUENO MAS NÃO AMOLECE - Praça Professor Henrique Niremberg, Recreio, às 15h.

ZONA NORTE

VEM COMIGO CACHAÇADA -Praia do Zumbi, Zumbi, às 13h.

SEPULTA CARNAVAL - Rua Ana Leonidia, Engenho de Dentro, às 14h.

O FERVO - Rua Professor Quintino Do Vale, Rio Comprido, às 16h.

SUPERBACANA - Rua Doutor Satamini 160, Tijuca, às 16h.

CENTRO

BLOCO DA ANITTA - Rua Primeiro de Março, Centro, às 7h.

QUIZOMBA - Rua dos Arcos, Lapa, às 10h.

BLOCO ALEGRIA DA REPÚBLICA - Rua dos Inválidos, 2, Centro, às 16h.

ZONA SUL

BAFAFÁ -Praça São Salvador, Laranjeiras, às 10h.

SEM SAÍDA - Rua General Severiano 76, Botafogo, às 14h.

SUFRIDOS DE COPACABANA - Rua Inhangá, Copacabana, às 16h.

MULHERES DE CHICO - Posto 10, Leme, às 16h.

DOMINGO

ZONA OESTE

TÔ NO RECREIO - Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, às 16h.

TAMO JUNTO IN FOLIA - Esquinas das ruas Figueiredo Camargo com Irerê, Padre Miguel, às 16h.

ZONA NORTE

MULHERES BRILHANTES - Boulevard 28 de Setembro, Vila Isabel, às 8h.

UNIÃO DOS BLOCOS DA ILHA DO GOVERNADOR - Praça Iaiá Garcia, Ribeira, Ilha do Governador, às 11h.

AMIGOS DA JOAQUIM MEIER - Rua Guaju, Méier, às 13h.

7 DE PAUS - Boulevard 28 de Setembro 238, Vila Isabel, às 16h.

SAMBANDO NO MIUDINHO - Rua Soares Caldeira 115, Madureira, às 16h.

QUEM VAI, VAI; QUE NÃO VAI, NAO CAGUETA - Praça Jerusalém, Jardim Guanabara, Ilha do Governador, às 17h.

CENTRO

MONOBLOCO - Rua Primeiro de Março, Centro, às 7h.

BONDE DA FOLIA - Rua Fonseca Guimarães 8, Santa Teresa, às 12h.

EU AMO CERVEJA - Avenida Mem de Sá, Centro, às 13h.

NOSSO BLOCO - Rua Sacadura Cabral 75, Saúde, às 16h.

O FERVO - Rua Quintino do Vale, Estácio, às 16h.

ZONA SUL

FOFOQUEIROS DE PLANTÃO - Esquina das ruas Jardim Botânico com Pacheco Leão, Jardim Botânico, às 8h.

FILHOS DA P! - Avenida Delfim Moreira, Leblon, às 8h.

CONJUNTOS HABITACIONAL BARANGAL - Avenida Vieira Souto, em frente ao Posto 9, Ipanema, às 9h.

Música nova

nova música

Além do desfile, a turma do Monobloco vem com outra novidade: o bloco lança seu novo single, 'Esse Meu Rio'. "É uma homenagem à nossa cidade. Vamos levar uma charanga de metais, outra novidade que animou os ensaios da Fundição Progresso e o desfile de São Paulo, ali para a Primeiro de Março. São esses encontros que nos alimentam para os próximos 20 anos!", avisa Pedro, que levará também alunos das oficinas do bloco no Rio, Belo Horizonte e São Paulo para participar da festa.

Já Anitta leva seu bloco neste fim de semana não apenas para o Rio como também para São Paulo — domingo, às 9h, no Parque Ibirapuera. O tema de 2020 é Mundo Animal, e a cantora tem sido vista com fantasias em seu Instagram.

"Estou muito feliz de levar o Bloco da Anitta mais uma vez para as ruas do Rio. Vou ter convidados muito especiais: Pedro Sampaio e Luísa Sonza. E muita música para ninguém ficar parado. Pelos ensaios, já deu para ver que o público está animado para se jogar no bloco. Espero todo mundo no Centro, sábado, para continuar com nosso Carnaval", avisa a Poderosa, cujo bloco vai para as ruas desde 2016 e já recebeu convidados como Pabllo Vittar, Nego do Borel e Tchakabum.

