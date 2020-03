Rio - O Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro inaugura quatro novas exposições no dia 18 de março, às 19h. Elas são 'Prelúdio', de Rachel Roscoe; '60 anos de Arte', de Pietrina Checcacci; 'Realidade Simulada', de Lair Uaracy e 'Encanto', uma retrospectiva que reúne obras e instalações do artista plástico mineiro Ribahi. A visita às mostras é gratuita.

Centro Cultural Correios Rio de Janeiro. Rua Visconde de Itaboraí 20, Centro. 18 de março, às 19h. Entrada gratuita.