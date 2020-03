Shopping Downtown recebe festa para comemorar o St. Patrick’s Day

Rio - O clima irlandês vai invadir a Barra da Tijuca para a terceira edição do festival cervejeiro St. Patrick's Downtown. Em dois fins de semana seguidos (13 a 15/03 e 20 a 22/03 -- de sexta a domingo), a partir do meio-dia, a Praça Central receberá muita cerveja artesanal, gastronomia variada, música típica irlandesa e rock and roll.



O Dia de São Patrício (em inglês: Saint Patrick's Day) é a festa anual que celebra a morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda. A festa, considerada a mais famosa na cultura deste país, é comemorada no dia 17 de março quando os moradores vão para as ruas vestindo verde e branco, bebendo cerveja verde e celebrando.



>> Programação Musical:



Sexta, 13/03:

12h - Elvis DJ

19h - On the Rocks Band

21h - Festa Hot 90



Sábado, 14/03:

12h - Elvis DJ

17h - Stout (música típica irlandesa)

19h - Drenna

21h - Tokaia



Domingo, 15/03:

12h - Elvis DJ

17h - Tailten + Céilí Brasil (música e dança típica irlandesa)

19h - Maré Cheia



Sexta, 20/03:

12h - Elvis DJ

19h - Radial 80

21h - Festa Hot 90



Sábado, 21/03:

12h - Elvis DJ

17h - Tailten + Céilí Brasil (música e dança típica irlandesa)

19h - DKV

21h - Vooduo



Domingo, 22/03:

12h - Elvis DJ

17h - Stout (música típica irlandesa)

19h - Quase Ídolos





Serviço:

St. Patrick's Downtown 2020 - 3ª edição

Praça Central - Avenida das Américas, 500 - Barra da Tijuca

Dias: 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de março (sexta a domingo)

Horário: A partir das 12h

Entrada franca | #StPatricksDowntown

www.downtown.com.br | @downtownrj