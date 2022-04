IZA e Luisa Sonsa vão se apresentar no evento ’Tim Music Rio’ - Reprodução/Instagram

IZA e Luisa Sonsa vão se apresentar no evento ’Tim Music Rio’Reprodução/Instagram

Publicado 28/04/2022 19:54

Maio vai começar com muita música na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Isso porque ela será palco do evento gratuito "Tim Music Rio", que acontecerá nos dias 07, 08, 14 e 15 e contará com shows de artistas como IZA, Luisa Sonsa, Liniker, Majur, Xamã, Criolo e Seu Jorge.



fotogaleria

”O Tim Music Rio é um festival gratuito, da mais alta qualidade técnica e artística. Um presente para cariocas e turistas. O festival foi planejado, em cada detalhe, para atender a perfis diversos de público. A programação traduz no palco o que esperamos na plateia: diversidade, inclusão e democratização do acesso à arte", conta o idealizador do festival Rafaello Ramundo.

O evento ocorrerá das 16h às 20h, na altura do Posto 4, e tem curadoria de Zé Ricardo, diretor artístico do palco Sunset do Rock in Rio.

Confira a programação completa:

07/05 (sábado):

Show: Seu Jorge

Festa: Auê



08/05 (domingo):

Show: Xamã, Luísa Sonza e Majur

Festa: DJ Zédoroque e Baile do Saddam



14/05 (sábado):

Show: Criolo e Liniker

Festa: Segue o Baile, com Zé Ricardo



15/05 (domingo):

Show: Iza

Festa: A Lei Natural dos Encontros, com Lucio Mauro Filho e Pedro Baby