Lollapalooza anuncia line-upReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
O Lollapalooza Brasil divulgou, nesta quarta-feira (14), a divisão das atrações por dia para a edição de 2027. O festival acontece entre 19 e 21 de março, em São Paulo, e terá nomes como Travis Scott, The Killers, Charli XCX, David Guetta e Queens of the Stone Age. A programação reúne artistas nacionais e internacionais de diferentes estilos musicais.
A próxima edição marca os 15 anos da chegada do evento ao Brasil. O line-up completo já havia sido anunciado na última quinta-feira (8), mas o público ainda não sabia em quais datas cada artista subiria ao palco.

Na sexta-feira (19), Travis Scott, David Guetta e Sombr lideram a programação. O primeiro dia terá uma mistura de rap, pop, rock e música eletrônica. Cage the Elephant, Lola Young, Leon Bridges, Slayyyter e Nação Zumbi também estão entre os nomes confirmados.

O sábado (20) será marcado pela presença de bandas de rock e artistas da cena eletrônica. The Killers e Queens of the Stone Age aparecem entre as principais atrações, ao lado do DJ brasileiro Mochakk. Dominic Fike, Geese, Four Tet e Rodrigo Amarante também fazem parte da escalação.

Já no domingo (21), Charli XCX assume o posto de uma das principais atrações. The Neighbourhood, Fontaines D.C. e The Prodigy completam a lista de destaques. O último dia ainda terá apresentações de Raye, Malcolm Todd, Criolo, The Avalanches e Violet Grohl.

Confira as atrações por dia:

Sexta-feira (19/03)

Travis Scott, David Guetta, Sombr, Cage the Elephant, Lola Young, Slayyyter, Tomora, Leon Bridges, Angine de Poitrine, Snow Strippers, Ninajirachi, Die Spitz, Cat Dealers, Nação Zumbi, Fezzo, Majis, Rawayana, Carola & Curol, Make U Sweat, Marina Diniz, Mary Olivetti, El Efecto, Rakta e Deafkids.

Sábado (20/03)

The Killers, Queens of the Stone Age, Mochakk, Dominic Fike, Geese, Four Tet, Rodrigo Amarante, Mike D 5D, Sammy Virji, Julia Wolf, Midnight Generation, Carlita, Brime!!, Budang, Santos Bravos, Weird Baile, Grag Queen, Luana Flores, Buhr, Bebé, Zepelim e o Sopro do Cão, DJ Ramemes, Paira, Joaquim e DJ Tamy.

Domingo (21/03)

Charli XCX, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Malcolm Todd, Raye, Adéla, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Criolo, Amaro e Dino, The Avalanches, Violet Grohl, Boy Harsher, Mind Enterprises, Clementaum, Fernanda Martins, Acid Asian, Catîça, Real no Ficción, Núbia, Seu Pereira e Coletivo 401, Psilosamples, Kenya2ohz, Ciça Moreira e Clarissa.