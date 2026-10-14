Lollapalooza anuncia line-upReprodução / Instagram
Na sexta-feira (19), Travis Scott, David Guetta e Sombr lideram a programação. O primeiro dia terá uma mistura de rap, pop, rock e música eletrônica. Cage the Elephant, Lola Young, Leon Bridges, Slayyyter e Nação Zumbi também estão entre os nomes confirmados.
O sábado (20) será marcado pela presença de bandas de rock e artistas da cena eletrônica. The Killers e Queens of the Stone Age aparecem entre as principais atrações, ao lado do DJ brasileiro Mochakk. Dominic Fike, Geese, Four Tet e Rodrigo Amarante também fazem parte da escalação.
Já no domingo (21), Charli XCX assume o posto de uma das principais atrações. The Neighbourhood, Fontaines D.C. e The Prodigy completam a lista de destaques. O último dia ainda terá apresentações de Raye, Malcolm Todd, Criolo, The Avalanches e Violet Grohl.
Confira as atrações por dia:
Sexta-feira (19/03)
Travis Scott, David Guetta, Sombr, Cage the Elephant, Lola Young, Slayyyter, Tomora, Leon Bridges, Angine de Poitrine, Snow Strippers, Ninajirachi, Die Spitz, Cat Dealers, Nação Zumbi, Fezzo, Majis, Rawayana, Carola & Curol, Make U Sweat, Marina Diniz, Mary Olivetti, El Efecto, Rakta e Deafkids.
Sábado (20/03)
The Killers, Queens of the Stone Age, Mochakk, Dominic Fike, Geese, Four Tet, Rodrigo Amarante, Mike D 5D, Sammy Virji, Julia Wolf, Midnight Generation, Carlita, Brime!!, Budang, Santos Bravos, Weird Baile, Grag Queen, Luana Flores, Buhr, Bebé, Zepelim e o Sopro do Cão, DJ Ramemes, Paira, Joaquim e DJ Tamy.
Domingo (21/03)
Charli XCX, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Malcolm Todd, Raye, Adéla, Marlon Hoffstadt, Boys Noize, Criolo, Amaro e Dino, The Avalanches, Violet Grohl, Boy Harsher, Mind Enterprises, Clementaum, Fernanda Martins, Acid Asian, Catîça, Real no Ficción, Núbia, Seu Pereira e Coletivo 401, Psilosamples, Kenya2ohz, Ciça Moreira e Clarissa.
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