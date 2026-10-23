Oswaldo Montenegro vai agitar o fim de semana no RioDani Santos / Divulgação
Animada com o encontro, Marvvila destaca a admiração pelos colegas de palco e promete uma apresentação especial para o público. "É um prazer enorme participar de eventos onde tenho a oportunidade de encontrar artistas que eu gosto, admiro e respeito tanto, como Mumuzinho e Farias. Além de grandes profissionais, são pessoas por quem tenho um carinho especial. Tenho certeza de que será uma noite maravilhosa, de muita música, alegria e energia boa. E podem ter certeza de que vou chegar com tudo, quero todo mundo curtindo comigo do início ao fim!", declara.
Ainda no sábado, é a vez de Mumuzinho levar a turnê "Simples Assim" à Arena Bangu, na Zona Oeste, a partir das 17h. No repertório, sucessos como "Fulminante", "Curto Circuito", "Fala" e "Eu Mereço Ser Feliz", além de releituras de clássicos do samba. A festa comemora os quatro anos do espaço e também conta com Renan Oliveira, Elymar Santos, Grupo Clareou, Denise Mattos e Julio Sereno.
Quem gosta de música, poesia e uma boa dose de humor também tem encontro marcado no sábado. Oswaldo Montenegro apresenta "A Dança dos Signos", às 21h30, no Qualistage, na Barra da Tijuca. O espetáculo, um dos maiores sucessos de sua carreira, retorna aos palcos em uma montagem especial que mistura astrologia, teatro e recursos multimídia.
Aos 70 anos, o cantor e compositor revisita canções como "A Lista", "Bandolins", "Lua e Flor" e "Incompatibilidade", além do poema "Metade". No palco, ele terá a companhia da flautista Madalena Salles, do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei e da violoncelista Janaína Salles. Um grande painel de LED, jogos de sombras e participações virtuais completam a apresentação.
Companheira de longa data de Montenegro nos palcos, Madalena destaca a mensagem do espetáculo e a importância de revisitar a obra. "A mensagem que 'A Dança dos Signos' traz é tudo que eu gostaria de ver acontecer nos dias de hoje. 'A Dança dos Signos' faz a gente acreditar que é possível", afirma a flautista. "A Dança dos Signos tem idade de ser vó. Mas hoje, com roupa nova, continua renovando minha esperança a cada dia que subo ao palco com ela", completa.
Ainda no sábado, Fagner sobe ao palco do Vivo Rio, às 21h. O cantor cearense tem no repertório clássicos como "Borbulhas de Amor", "Deslizes", "Espumas ao Vento" e "Canteiros". Para quem prefere um som mais pesado, o Black Pantera apresenta o álbum "Continental", no Circo Voador, na Lapa. A noite também conta com as bandas Devotos e Sagrada Escritura do Gueto.
Os fãs de teatro também têm motivos para sair de casa. "A Cor Púrpura, o Musical" encerra sua temporada carioca neste domingo (25), no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca. Com Suzana Santana no papel de Celie, a montagem acompanha a trajetória de uma mulher negra no sul dos Estados Unidos e aborda temas como racismo, violência, amor e liberdade. As últimas sessões acontecem às 15h30 e 19h30, com ingressos a partir de R$ 60.
Diversão gratuita
Já no sábado (24), o West Shopping, em Campo Grande, recebe a terceira edição do "West Geek Experience", a partir das 14h. Com entrada franca, o evento reúne feira geek, arena gamer e atividades interativas para os apaixonados por jogos e cultura pop.
Shows
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa
Ingresso: A partir de R$ 80
Bossa Nova Sessions
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Café Pequeno
Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 269 - Leblon
Ingresso: A partir de R$ 50
Mumuzinho, Marvvila e Farias
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: A partir de R$ 25
Orochi, Renan Oliveira e DJs
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Espaço Hall
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul
Ingresso: A partir de R$ 15
Feijoada da Mangueira com Jorge Aragão
Sábado, das 13h às 20h
Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira
Ingresso: A partir de R$ 55
Sábado, a partir das 14h
Local: Via Ápia da Rocinha
Endereço: Via Ápia - Rocinha
Ingresso: Grátis
Mumuzinho - Turnê "Simples Assim"
Sábado, a partir das 17h
Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu
Ingresso: A partir de R$ 40 (ingresso solidário mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível)
Black Pantera
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa
Ingresso: A partir de R$ 70
Fagner
Sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Glória
Ingresso: A partir de R$ 88
Oswaldo Montenegro - "A Dança dos Signos"
Sábado, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 70
Potyguara Bardo - Turnê "Comédia Romântica"
Sábado, às 21h30
Local: Dolores Club
Endereço: Rua do Lavradio, 10 - Centro
Ingresso: A partir de R$ 30
MC Cabelinho, Landim e DJ Ramon Sucesso
Sábado, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: A partir de R$ 20
Dumingô - Thiago Soares, Chefin e Pagode do Adame
Domingo, a partir das 14h
Local: Arena Errejota - Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica
Ingresso: A partir de R$ 40
Espetáculos
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan - Shopping VillageMall
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 60
"PIAF – Eu Não Me Arrependo"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30 e 20h; domingo, às 15h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 40 - Centro
Ingresso: A partir de R$ 50
"Selvagem"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Casa de Cultura Laura Alvim
Endereço: Avenida Vieira Souto, 176 - Ipanema
Ingresso: A partir de R$ 30
"Duvido"
Sexta-feira e sábado, às 20h
Local: Sede da Cia dos Atores
Endereço: Rua Manuel Carneiro, 12 - Santa Teresa
Ingresso: A partir de R$ 30
"O Extermínio da Cegonha"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto
Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do nº 292) - Humaitá
Ingresso: A partir de R$ 30
"Morra, Amor", com Mariana Santos
Sexta-feira e sábado, às 20h (sem sessão no domingo)
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória
Ingresso: A partir de R$ 25 (meia-entrada na sexta-feira) e R$ 60 (meia-entrada no sábado)
"Os Mendigos e o Pato do Imperador"
Sábado e domingo, às 16h
Local: Teatro Laura Alvim
Endereço: Avenida Vieira Souto, 176 - Ipanema
Ingresso: A partir de R$ 30
Sábado, às 20h
Local: Teatro da Ilha
Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (anexo ao Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) - Ilha do Governador
Ingresso: A partir de R$ 25
Mais opções
Sexta-feira, das 12h às 20h30; sábado, das 10h às 21h; domingo, das 12h às 20h
Local: Via Parque Shopping - 2º piso, próximo à loja Renner
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: A partir de R$ 55
Sarau Arte & Groove
Sexta-feira, às 18h
Local: Escola Eleva Urca
Endereço: Avenida João Luís Alves, 13 - Urca
Ingresso: Grátis
"Aquele Abraço" - Roxy Dinner Show
Sexta-feira, sábado e domingo, às 21h (abertura da casa às 18h30)
Local: Roxy Dinner Show
Endereço: Rua Bolívar, 45 - Copacabana
Ingresso: R$ 396
Programação musical do Sobrado da Cidade
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 - Centro
Ingresso: R$ 15 (couvert artístico)
3ª edição do West Geek Experience
Sábado, a partir das 14h
Local: West Shopping - 1º piso, Praça de Alimentação
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande
Ingresso: Grátis
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