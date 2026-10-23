Oswaldo Montenegro vai agitar o fim de semana no Rio - Dani Santos / Divulgação

Oswaldo Montenegro vai agitar o fim de semana no RioDani Santos / Divulgação

Publicado 23/10/2026 05:00

fim de semana chegou com opções para todos os gostos! De sexta-feira (23) a domingo (25), o público poderá aproveitar shows de pagode, MPB, rock e rap, além de espetáculos teatrais e atividades gratuitas. Entre os destaques estão Mumuzinho, que se apresenta na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio, e Oswaldo Montenegro, que celebra seus 70 anos com "A Dança dos Signos", no Qualistage.

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Os apaixonados por samba e pagode têm compromisso marcado nesta sexta-feira (23). Mumuzinho divide a programação da Via Music Hall, em São João de Meriti, com Marvvila e Farias, no projeto "Já Quero Esse Pagode". A casa abre às 21h, e o primeiro show está previsto para as 23h.



Animada com o encontro, Marvvila destaca a admiração pelos colegas de palco e promete uma apresentação especial para o público. "É um prazer enorme participar de eventos onde tenho a oportunidade de encontrar artistas que eu gosto, admiro e respeito tanto, como Mumuzinho e Farias. Além de grandes profissionais, são pessoas por quem tenho um carinho especial. Tenho certeza de que será uma noite maravilhosa, de muita música, alegria e energia boa. E podem ter certeza de que vou chegar com tudo, quero todo mundo curtindo comigo do início ao fim!", declara.

No sábado (24), o Grupo Clareou grava o audiovisual "Rocinha Clareou", na Via Ápia, na Rocinha, a partir das 14h. Com entrada gratuita, o evento terá participações especiais de Mumuzinho, Renato da Rocinha e Ramon Ramos. Cria da comunidade, Branco, vocalista do grupo, celebra o retorno às suas raízes e a oportunidade de reunir o público para uma tarde de pagode.



Ainda no sábado, é a vez de Mumuzinho levar a turnê "Simples Assim" à Arena Bangu, na Zona Oeste, a partir das 17h. No repertório, sucessos como "Fulminante", "Curto Circuito", "Fala" e "Eu Mereço Ser Feliz", além de releituras de clássicos do samba. A festa comemora os quatro anos do espaço e também conta com Renan Oliveira, Elymar Santos, Grupo Clareou, Denise Mattos e Julio Sereno.



Quem gosta de música, poesia e uma boa dose de humor também tem encontro marcado no sábado. Oswaldo Montenegro apresenta "A Dança dos Signos", às 21h30, no Qualistage, na Barra da Tijuca. O espetáculo, um dos maiores sucessos de sua carreira, retorna aos palcos em uma montagem especial que mistura astrologia, teatro e recursos multimídia.



Aos 70 anos, o cantor e compositor revisita canções como "A Lista", "Bandolins", "Lua e Flor" e "Incompatibilidade", além do poema "Metade". No palco, ele terá a companhia da flautista Madalena Salles, do multi-instrumentista Alexandre Meu Rei e da violoncelista Janaína Salles. Um grande painel de LED, jogos de sombras e participações virtuais completam a apresentação.



Companheira de longa data de Montenegro nos palcos, Madalena destaca a mensagem do espetáculo e a importância de revisitar a obra. "A mensagem que 'A Dança dos Signos' traz é tudo que eu gostaria de ver acontecer nos dias de hoje. 'A Dança dos Signos' faz a gente acreditar que é possível", afirma a flautista. "A Dança dos Signos tem idade de ser vó. Mas hoje, com roupa nova, continua renovando minha esperança a cada dia que subo ao palco com ela", completa.



Ainda no sábado, Fagner sobe ao palco do Vivo Rio, às 21h. O cantor cearense tem no repertório clássicos como "Borbulhas de Amor", "Deslizes", "Espumas ao Vento" e "Canteiros". Para quem prefere um som mais pesado, o Black Pantera apresenta o álbum "Continental", no Circo Voador, na Lapa. A noite também conta com as bandas Devotos e Sagrada Escritura do Gueto.



Os fãs de teatro também têm motivos para sair de casa. "A Cor Púrpura, o Musical" encerra sua temporada carioca neste domingo (25), no Teatro Multiplan, na Barra da Tijuca. Com Suzana Santana no papel de Celie, a montagem acompanha a trajetória de uma mulher negra no sul dos Estados Unidos e aborda temas como racismo, violência, amor e liberdade. As últimas sessões acontecem às 15h30 e 19h30, com ingressos a partir de R$ 60.

Diversão gratuita

Quer curtir sem gastar nada? Na sexta-feira (23), o "Sarau Arte & Groove" é uma opção para o público, a partir das 18h, na Escola Eleva Urca. O encontro tem vagas limitadas e exige inscrição antecipada.



Já no sábado (24), o West Shopping, em Campo Grande, recebe a terceira edição do "West Geek Experience", a partir das 14h. Com entrada franca, o evento reúne feira geek, arena gamer e atividades interativas para os apaixonados por jogos e cultura pop.



Curtiu? Confira a programação completa:



Shows

LEALL - Turnê "Você Precisa do Álibi"

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa

Ingresso: A partir de R$ 80



Bossa Nova Sessions

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva, 269 - Leblon

Ingresso: A partir de R$ 50



Mumuzinho, Marvvila e Farias

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: A partir de R$ 25



Orochi, Renan Oliveira e DJs

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Espaço Hall

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul

Ingresso: A partir de R$ 15



Feijoada da Mangueira com Jorge Aragão

Sábado, das 13h às 20h

Local: Quadra da Estação Primeira de Mangueira

Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira

Ingresso: A partir de R$ 55

Grupo Clareou - Gravação do audiovisual "Rocinha Clareou"

Sábado, a partir das 14h

Local: Via Ápia da Rocinha

Endereço: Via Ápia - Rocinha

Ingresso: Grátis



Mumuzinho - Turnê "Simples Assim"

Sábado, a partir das 17h

Local: Arena Bangu - Estacionamento do Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Bangu

Ingresso: A partir de R$ 40 (ingresso solidário mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível)



Black Pantera

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº - Lapa

Ingresso: A partir de R$ 70



Fagner

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Glória

Ingresso: A partir de R$ 88



Oswaldo Montenegro - "A Dança dos Signos"

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 70



Potyguara Bardo - Turnê "Comédia Romântica"

Sábado, às 21h30

Local: Dolores Club

Endereço: Rua do Lavradio, 10 - Centro

Ingresso: A partir de R$ 30



MC Cabelinho, Landim e DJ Ramon Sucesso

Sábado, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: A partir de R$ 20



Dumingô - Thiago Soares, Chefin e Pagode do Adame

Domingo, a partir das 14h

Local: Arena Errejota - Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 - Barra Olímpica

Ingresso: A partir de R$ 40



Espetáculos

"A Cor Púrpura, o Musical"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan - Shopping VillageMall

Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 60



"PIAF – Eu Não Me Arrependo"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 15h30 e 20h; domingo, às 15h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 40 - Centro

Ingresso: A partir de R$ 50



"Selvagem"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Avenida Vieira Souto, 176 - Ipanema

Ingresso: A partir de R$ 30



"Duvido"

Sexta-feira e sábado, às 20h

Local: Sede da Cia dos Atores

Endereço: Rua Manuel Carneiro, 12 - Santa Teresa

Ingresso: A partir de R$ 30



"O Extermínio da Cegonha"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto

Endereço: Rua Visconde de Silva, s/nº (ao lado do nº 292) - Humaitá

Ingresso: A partir de R$ 30



"Morra, Amor", com Mariana Santos

Sexta-feira e sábado, às 20h (sem sessão no domingo)

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 - Glória

Ingresso: A partir de R$ 25 (meia-entrada na sexta-feira) e R$ 60 (meia-entrada no sábado)



"Os Mendigos e o Pato do Imperador"

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro Laura Alvim

Endereço: Avenida Vieira Souto, 176 - Ipanema

Ingresso: A partir de R$ 30



"Durval e Valcylange"

Sábado, às 20h

Local: Teatro da Ilha

Endereço: Estrada do Galeão, s/nº (anexo ao Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha) - Ilha do Governador

Ingresso: A partir de R$ 25

Mais opções

Xperience Land

Sexta-feira, das 12h às 20h30; sábado, das 10h às 21h; domingo, das 12h às 20h

Local: Via Parque Shopping - 2º piso, próximo à loja Renner

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: A partir de R$ 55



Sarau Arte & Groove

Sexta-feira, às 18h

Local: Escola Eleva Urca

Endereço: Avenida João Luís Alves, 13 - Urca

Ingresso: Grátis



"Aquele Abraço" - Roxy Dinner Show

Sexta-feira, sábado e domingo, às 21h (abertura da casa às 18h30)

Local: Roxy Dinner Show

Endereço: Rua Bolívar, 45 - Copacabana

Ingresso: R$ 396



Programação musical do Sobrado da Cidade

Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30

Local: Sobrado da Cidade

Endereço: Rua do Rosário, 34 - Centro

Ingresso: R$ 15 (couvert artístico)



3ª edição do West Geek Experience

Sábado, a partir das 14h

Local: West Shopping - 1º piso, Praça de Alimentação

Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande

Ingresso: Grátis